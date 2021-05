"Zidane lo sabía": lo que ocurrió antes de diciembre que pudo hacer al francés empezar a plantearse su futuro

El Real Madrid ha comunicado oficialmente la salida de Zinedine Zidane del club blanco en la mañana de este jueves, después de que el miércoles por la noche la Cadena SER contase en El Larguero que el francés había tomado la decisión de no ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

El narrador del Real Madrid Antonio Romero ya informó en Carrusel Deportivo en el mes de febrero las dudas que tenía Zidane sobre su futuro y las razones que le hacían replantearse su continuidad para la temporada 2021/2022.

Antonio Romero ha analizado en SER Deportivos la decisión de Zidane y las consecuencias que trae su marcha para el Real Madrid. "Para mí pierde el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid en esta situación. Pierde un ganador y pierde una representación ejemplar del escudo que se pone en el pecho", ha comenzado.

En esta línea, el entrenador del Real Madrid ha asegurado que "Zidane se va como un caballero, no va a rajar nunca del presidente y no va a rajar nunca del Real Madrid", pero que no está contento con la directiva. "Cuando en febrero contamos que Zidane tenía dudas de continuar, sus dudas no venían por el desgaste de las ruedas de prensa, venían desde antes de Navidad, cuando el Real Madrid estuvo a punto de quedar eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones porque Zidane sabía que Florentino Pérez y José Ángel Sánchez estaban dudando no solo de su trabajo sino también del trabajo de su grupo, del preparador físico, de que si Bettoni mandaba mucho…". Aspecto, este último, el de dudar del cuerpo técnico de Zidane, que era el que más molestó a Zidane, según la información de Antonio Romero.

"Si me tengo que mojar, me mojo porque lo que más ha pesado a Zidane a la hora de tomar la decisión de marcharse es que ha habido críticas que han venido de dentro del club", ha insistido.

El entrenador de la próxima temporada

Por último, preguntado sobre quién será el entrenador que ocupe el blanquillo blanco para la próxima temporada, Romero ha explicado: "Creo que lo que más le cuadraría a la afición del Real Madrid es Raúl, pero me parece que es la última opción, y no creo que sea por motivos deportivos. Creo que se quieren guardar la carta de Raúl porque el año que viene puede ser un año complicado".

Su segunda etapa

En su segunda etapa en el Real Madrid, el francés ha conseguido una liga y una Supercopa de España en algo más de dos temporadas. En su primer periplo ganó tres Champions consecutivas, una liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

El Real Madrid fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Alcoyano de Segunda B, cayó ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España, alcanzó semifinales de la Liga de Campeones, donde fue inferior al Chelsea, y acabó en segunda plaza la LaLiga Santander.