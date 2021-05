Muere atropellado Kevin Clarke, el niño que tocaba la batería en 'School of Rock'.

Kevin Clarke, el niño que interpretó a Freddy, el batería de la banda de 'School of Rock', ha muerto en la madrugada de este miércoles a los 32 años tras sufrir un atropello mientras circulaba con su bicicleta por Chicago, en Estados Unidos.

Fue el único papel que interpretó dentro del cine, pero se trató de una de las películas más populares del 2004, y se convirtió en una de las estrellas del film junto a los actores Jack Black y Miranda Cosgrove.

Un atropello mientras paseaba en bicicleta

Los medios locales de Chicago se han hecho eco de la noticia, y han contado que el accidente sucedió mientras el músico circulaba con su bicicleta por el barrio de Avondale, en Chicago. Al llegar a una peligrosa intersección fue alcanzado por un vehículo que, como cuentan los medios, era conducido por una joven veinteañera que ahora podría enfrentarse a cargos criminales.

Su traslado se hizo de inmediato al hospital Illinois Masonic Medical Center, pero pocos minutos después de su llegada se anunciaba su muerte sobre las 2:00 horas de la madrugada.

El éxito de su única película

Clarke interpretaba a Freddy, un niño del colegio pijo al que llegaba el personaje de Jack Black para revolucionarlo y convertirlo en una banda de rock 'n roll, descubriendo en él un gran virtuosismo con la batería, y al que apodó Spazzy McGee, para que tuviera más fuerza como rockero.

Después de la producción no volvió a actuar dentro del cine, pero sí que continuó su carrera como músico. Formó junto a unos amigos el grupo Jessie Bess and the Intentions, y se dedicaba a dar conciertos locales en Chicago y también daba clases de música a niños.

Según ha podido explicar su madre al Chicago Sun Times, su hijo tocaba la guitarra desde los 3 años, y en 2003 decidió presentarse al casting para la película que iba a protagonizar Jack Black y a dirigir Richard Linklater, con la suerte de que lo cogieron por su talento con la batería cuando estaba en la pubertad.

Las autoridades y los familiares de Clarke han asegurado a los medios locales que ahora habrá que esperar a que salga el juicio sobre el atropello y que la joven se presente a la cita judicial que han presentado.