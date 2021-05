"Socorro": Candela Peña denuncia a la Policía el acoso y las amenazas de muerte que está recibiendo en redes

La actriz ganadora de tres Goyas Candela Peña ha denunciado en redes sociales los mensajes de ciberacoso y amenazas que lleva recibiendo desde hace un tiempo desde perfiles anónimos, y se ha visto obligada a mencionar a la Policía Nacional.

Peña ya denunció la semana pasada esta situación y la puso en manos de la justicia, pero por desgracia, ha seguido recibiendo estos mensajes que incluso se han vuelto más agresivos, hasta el punto de compartir una fotografía de ella y de su hijo pequeño con el mensaje "te juro que lo mato".

Amenazas y acoso por redes

La actriz ha asegurado que es la primera vez que se publica una fotografía de su hijo y que no sabe de dónde la han podido sacar. También ha compartido a través de su Instagram y su Twitter capturas de pantalla con algunos de los mensajes que recibe, y ha etiquetado a la cuenta oficial de @policianacional.

"Como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo y esta vez no es broma", "mala madre", "tu hijo está mejor muerto" son algunas de las barbaridades que está recibiendo y que ha destacado en su perfil. Por ello, se ha dirigido a la policía y les ha pedido que no toleren el maltrato infantil ni el ciberacoso, en otro intento desesperado, porque "ya denuncié y sigue".

Pide que los perfiles anónimos dejen de existir

Peña ha confesado que se siente "aterrada" y ha pedido literalmente "socorro" a la cuenta de la Policía Nacional en redes. Además, ha recibido el apoyo no solo de sus seguidores, sino de decenas de personas del mundo del cine y el espectáculo, que se han manifestado al respecto, como Paula Echevarría o Hugo Silva. También desde 'La Resistencia', el programa de Movistar+ en el que es colaboradora, ha mandado su apoyo, "siempre contigo".

Ante la cantidad de mensajes que no para de recibir y viendo que no cesan, ha pedido como solución que se haga una "lista de acosadores" y que el anonimato en redes deje de ser posible, para así, en un caso de violencia extrema como los que está sufriendo, la policía pueda identificar quien es la persona que está detrás del perfil.

Lo que está haciendo la actriz no es otra cosa que visibilizar un problema que sufren cientos de rostros famosos y conocidos alrededor del mundo. Las redes otorgan a muchas personas la impunidad tras unos perfiles que crean con datos falsos y a los que luego es muy difícil llegar. Por ello se ceban con insultos y ataques hacia estas personas solo porque se creen con derecho, al tratarse de caras mediáticas.