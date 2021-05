Michelle Bachelet: "Israel podría haber cometido crímenes de guerra en Gaza"

En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar el conflicto entre Israel y Palestina, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ha dicho que el operativo militar de Israel en la franja de Gaza podría constituir "crímenes de guerra" porque esos ataques siembran serias dudas sobre lo que marca la ley internacional de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional: "Esos ataques de misiles hebreos causaron 242 muertos y mas de 74.000 desplazados. Si se demuestran que esos ataques fueron desproporcionados, podrían constituir crímenes de guerra. Causaron destrucción a gran escala en instalaciones civiles, oficinas humanitarias, centros médicos y medios de comunicación", ha dicho Bachelet.

Israel ha defendido que muchos de esos edificios eran sede de grupos armados o usados con propósitos militares, pero no se han visto evidencias en ese sentido, dice la ONU. También hay críticas a Hamas, a quien acusa de violar la ley internacional al ubicar recursos militares en zonas civiles densamente pobladas o atacar desde esos lugares. "Las acciones de una de las partes no eximen a la otra de sus obligaciones", compara Bachelet la situación de los civiles en Israel y Palestina, aunque mientras los israelíes disponen de fuerzas militares profesionales y el escudo cúpula de hierro para su defensa, los palestinos no tienen protección alguna frente a los ataques aéreos de Israel contra una de las zonas más densamente pobladas del mundo. "Esos civiles no tienen lugar al que escapar porque hay un bloqueo por tierra, mar y aire aplicado en los últimos 14 años", ha resaltado.