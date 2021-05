Sale a la luz la verdadera razón por las que Nike rompió su relación con Neymar

Hace ya varios meses, concretamente en agosto de 2020, la multinacional estadounidense Nike rompía con el futbolista brasileño Neymar después de 15 años de patrocinio: "Neymar Jr ya no será un jugador Nike a partir del 31 de agosto de 2020". A pesar de que no se revelaron las razones de este divorcio, todo apuntaba a discrepancias por los nuevos valores ofrecidos por Nike que, al parecer, no fueron aprobados por el atacante del Paris Saint Germain.

Varios meses más tarde, la asesora general de Nike, Hilary Krane, ha dado a conocer que decidieron romper su contrato con Neymar porque se negó a cooperar en una investigación por agresión sexual por parte de una empleada de la compañía que le acusó de intentar obligarla a practicarle sexo oral: "Nike puso fin a su relación con el deportista porque se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre acusaciones creíbles de actos indebidos por parte de una empleada".





Según explican fuentes cercanas a la empleada de Nike en declaraciones a The Washington Post, la mujer estaba trabajando con otros empleados de la compañía para coordinar la logística de Neymar y su séquito para un evento de la firma Jordan en Manhattan. Después de pasar la noche en el club nocturno Up & Down, el personal del hotel presuntamente le pidió ayuda tanto a ella como a otro compañero de la empresa para que atendieran al futbolista.

Tal y como recogen dichas fuentes, Neymar presuntamente se habría quitado la ropa interior cuando la mujer estaba sola en la habitación y trató de obligarla a practicarle sexo oral. Dado que ella se negó a hacerlo, las fuentes aseguran que Neymar trató de impedir que saliera de la habitación y que luego la persiguió por el pasillo del hotel mientras aún estaba desnudo. Sin embargo, el futbolista lo negó con rotundidad en varias ocasiones.

Neymar no participó en la investigación interna de Nike

Dado que la investigación sobre el incidente, que presuntamente sucedió en el año 2016, no fue concluyente, la multinacional decidió no pronunciarse públicamente sobre las acusaciones contra el astro brasileño: "No surgió ningún conjunto de hechos que nos permita pronunciarnos de forma sustantiva sobre el asunto. Sería inapropiado que Nike hiciera una declaración acusatoria sin poder aportar hechos que la respalden". Sin embargo, el hecho de que Neymar se negara a participar en una investigación interna creada a partir de las acusaciones de la empleada dinamitó un contrato que comenzaba cuando apenas tenía 13 años.

Dos semanas después de anunciar su ruptura con la firma estadounidense, Neymar se convertía en la estrella principal de la alemana Puma. A partir de entonces, el astro brasileño se ha convertido en la cara visible de una compañía que cada vez cuenta con más rostros en su cartera. Desde Marco Reus o Sergio Agüero hasta otros futbolistas de élite como Cesc Fábregas, Antoine Griezmann, Mario Balotelli o Luis Suárez.