El capitán del Atlético de Madrid, Koke, estuvo con David Broncano en La Resistencia después de conseguir el undécimo título de Liga con el Atlético de Madrid. Ha sido uno de los jugadores claves de esta temporada con el Cholo Simeone y además de explicar las sensaciones que ya contó a Manu Carreño en El Larguero en las gradas del Wanda Metropolitano, desveló unos cuanto secretos de esta temporada: desde la conversación con Piqué en un Barça-Atlético hasta el mensaje al Barça por el regalo de Suárez y por si Messi podría ser una opción.

Los clips de La Resistencia tuvieron mucho éxito en redes sociales y este episodio en particular fue uno de los temas más hablados en Twitter. Así contó esta anécdota Koke con David Broncano: Piqué se le acercó mientras estaba tirado en la barrera en el coliseo blaugrana para decirles "Te imaginabas tomarte un Gin Tonic aquí en el Camp Nou, como si estuvieras de vacaciones"

El centrocampista del Atlético de Madrid fue uno de los protagonistas de los memes de la temporada ya que en varios partidos de la temporada era él quien ocupaba el lugar en la barrera y tumbado para no encajar goles después de un tiro raso. No se quedaba ahí ya que aparecía con los ojos cerrados, tal y como él mismo recordó en directo: "Cerraba los ojos contra el Madrid porque estaba rezando para que no metieran gol", bromea.

🍸@Koke6: "Este chaval está chalao, hay que quererle así"



No puede dejar de ser un trollazo el cabrón de Piqué. Cómo le echo de menos. #LaResistencia pic.twitter.com/QLh0ypAfYe — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 27, 2021

Su mensaje a Laporta

"Laporta, si nos das gratis a Messi lo recibimos con los brazos abiertos, pero vamos, y muy felices", lanzó mensaje a cámara tras todas la operación Luis Suárez, quien a bajo precio se marchó al Atlético de Madrid para darles una Liga.