Así ha vuelto el mejor parque acuático del mundo (y sí, está en España)

Los parques temáticos han sido de los sectores que más han retrasado su vuelta tras la pandemia de COVID-19, que obligó a cerrarlos hace ya 14 meses. Pero la llegada de las vacunas, el verano, y las mejoras en los índices epidemiológicos están ya permitiendo que puedan volver a su actividad. Eso sí, con aforos limitados y con todos los protocolos y medidas que garanticen la seguridad de sus visitantes.

Una de las vueltas más esperadas ha sido la del Siam Park, el mejor parque acuático del mundo desde hace ya siete años consecutivos, y por suerte para ti, está en España, concretamente en la isla canaria de Tenerife. El parque reabrirá sus puertas el próximo sábado 29 de mayo como ya lo han hecho Loro Parque, ubicado también en Tenerife y el acuario Poema del Mar, en Gran Canaria, que ya han recibido sus primeros visitantes.

Siam Park reabrirá los fines de semana con estrictos protocolos sanitarios

De momento, la compañía Loro Parque, a la que pertenece Siam Park, ha anunciado que abrirá los fines de semana de 10:00 a 18:00 horas y los tickets se adquirirán de manera anticipada por su página web, para garantizar los aforos y el control de personas. Como han especificado las medidas de seguridad pasan por todos los protocolos marcados por Sanidad, y el parque está ya condicionado para respetar las distancias de seguridad, la limpieza e higiene de todas sus superficies y atracciones, así como la puesta de varios puntos de gel hidroalcohólico alrededor del parque y de arcos de desinfección.

Tras más de un año cerrados y múltiples mejoras para ofrecer un ambiente seguro y el mismo trato de calidad que nos ha hecho merecedores del título de Mejor Parque Acuático del Mundo, no podemos creer que esta semana ¡reabrimos nuestras instalaciones! 🤩🤗 pic.twitter.com/qQNu3d9fS5 — Siam Park (@SiamPark) May 26, 2021

La mascarilla será obligatoria excepto a la hora de montar en las atracciones, ya que el contacto con el agua puede terminar mojándolas. El personal desinfectará regularmente todos los espacios, al igual que los flotadores, toboganes u objetos de uso compartido. Y se ha recomendado desde la organización que todos los visitantes presten especial atención a la limpieza de manos durante la visita.

Respecto a la resaturación, también sufrirá limitaciones, solo abrirán Beach Club, Coco Bar y Tea House, donde se han acondicionado las mesas con 2 metros de distancia entre ellas y se ha reducido el aforo, en la línea de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

El mejor del mundo desde hace 7 años

Siam Park ha puesto todo en marcha para garantizar la seguridad de los turistas y visitantes que quieran disfrutar de nuevo del parque acuático que lleva siete años consecutivos posicionándose como el mejor de todo el mundo. Y no es de extrañar, no solo por las dimensiones del parque y por sus espectaculares servicios, sino por su idílico diseño. Además, sus atracciones han recibido premios, como la Singha, la atracción número uno del mundo, seguida de The Dragon y Tower of Power. Esta última cuenta con un tobogán de 28 metros de altura.

Una de las particularidades que más especial hacen a este parque es su original entorno de vegetación y decoración tailandesa, como reflejan los usuarios en TripAdvaisor, que han sido los que han llevado al Siam Park a ser el mejor parque acuático del mundo, con el premio Travellers’ Choice Award. De esta manera, podrás teletransportarte a Asía sin salir de España, ahora que viajar es más difícil y peligroso por motivos de la COVID-19.

Y estos no son los únicos atractivos del parque, Siam Park también cuenta con Siam Beach, una playa de olas artificiales situado también en Adeje, Tenerife, para quienes prefieran apostar por un entorno más relajado y disfrutar de las olas de The Wave Palace, con un paradisiaco entorno canario.