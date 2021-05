¿Te han vacunado y no sabes si tienes anticuerpos? Aquí tienes la respuesta

La vacunación masiva contra el coronavirus que están llevando a cabo los países está siendo muy efectiva y esto se traduce en la baja tendencia de contagios y el desplome de la mortalidad. No existe ninguna vacuna que tenga una efectividad del 100%, pero aunque oscilen entre el 95 y 97% estos fármacos son seguros y protegen contra la enfermedad. Ahora, ¿cómo saber si la vacuna genera anticuerpos?

Según la jefa del grupo de Inmunología Viral en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CSIC), María Montoya, no hay ninguna evidencia científica para creer que las vacunas no están generando anticuerpos, aunque sí habla del fallo vacunal. En una entrevista a EL PAÍS, la investigadora del SARS-CoV-2 señala que puede ocurrir que algún organismo no desarrolle los anticuerpos que debe generar el antídoto, pero de momento no se ha visto ningún caso.

Así, para saber si la vacuna ha funcionado correctamente hay que atender a la respuesta inmunológica del organismo, que puede ser tanto de anticuerpos o celular. Lo más frecuente para conocer si la vacuna ha generado anticuerpos es realizarse un test rápido de anticuerpos contra la proteína S, que es la que utilizan las vacunas que se están administrando. De hecho, aunque en la prueba saliera un bajo nivel de anticuerpos no quiere decir que la vacuna no haya generado anticuerpos, porque probablemente tendrá respuesta celular. Para comprobar si existe respuesta celular, el proceso es más complejo y requiere de un laboratorio especializado para llevar a cabo el ensayo.

No hay fallo vacunal

Si se atiende a los cientos de ensayos clínicos que se han hecho con miles de personas en el mundo tras la administración de la pauta completa de vacunación, los resultados indican que no hay fallo vacunal. De hecho, arrojan una eficiencia muy alta y todas las personas estudiadas han desarrollado anticuerpos frente a la SARS-CoV-2.

También hay que tener en cuenta que las vacunas que tenemos ahora en el mercado no protegen de la infección, sino que evitan la enfermedad. Esto quiere decir que las personas vacunadas pueden llegar a infectarse con el virus, pero la gran mayoría (95-97%) pasarían la enfermedad de forma asintomática, sin enterarse y sin consecuencias severas.

Y si miramos a los países con el proceso de vacunación más avanzado como Israel, Estados Unidos o Reino Unido, los datos científicos demuestran que los millones de personas vacunadas no solo están protegidas sino que otras personas que no han llegado a vacunarse aún también lo están al registrar una baja incidencia del virus. Por tanto, esto indica que con un alto porcentaje de vacunados se desarrolla cierta inmunidad de grupo que protege a los no vacunados.

Así, en nuestro país precisamente se está viendo que con casi el 18% de la población inmunizada están cayendo los contagios, hospitalizaciones y muertes, y la incidencia del virus cada vez afianza más la tendencia a la baja. Por tanto, se está demostrando que no existe fallo vacunal con las vacunas frente al COVID-19 y que están generando anticuerpos en la población.