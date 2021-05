Futbolistas cayendo desde un autobús: la celebración en Turquía que pudo acabar en tragedia

Dos futbolistas del Kocaelispor terminaron heridos en Turquía tras tener que lanzarse al suelo desde la segunda planta de su autobús de celebración. Los jugadores estaban festejando el ascenso a la Segunda División turca cuando el vehículo se introdujo en un túnel muy estrecho con unas dimensiones similares. Al ser tan bajo, los futbolistas, que se encontraban festejando en el techo descapotable, tuvieron que agacharse. Uno de ellos, que se encontraba en la parte más alta, vio que no podía hacerlo y se precipitó contra el suelo. Pese al fuerte impacto, se levantó de inmediato. Todos los coches que iban detrás se pararon en seco para ver si le había pasado algo más grave. Finalmente, tuvo que ser trasladado al hospital.

TFF 1.Lig\'e yükselen Kocaelispor\'un şampiyonluk kutlamaları için hazırlattığı üstü açık otobüs köprüden geçerken kaza yaptı, iki futbolcu yaralandı.



No fue ese el único saldo negativo que se cobró la celebración y es que otro de ellos, impactó contra el techo y cayó desplomado contra el suelo del autobús. También fue trasladado para una revisión por parte de los servicios médicos. Por suerte ambos jugadores se encuentran fuera de peligro y no se teme por su vida. Fueron atendidos de inmediato y desde el primer momento se confirmaron traumatismos leves.

Para evitar que el escenario fuera a más, los futbolistas se avisaron entre ellos para tirarse rápido al suelo del autobús para evitar el impacto. Además, gritaron al conductor del autobús para que no avanzase más, pero este no reaccionó y siguió para adelante sin escuchar los gritos de los jugadores. Una grave negligencia en la organización de los festejos del club que pudo terminar en una gran tragedia. Sin lugar a dudas, la celebración se recordará para siempre y no precisamente por la hazaña conseguida. Por suerte, todo ha quedado en un susto que no ha ido a más.