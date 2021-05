"No es bonito, no me gusta hacer eso": el mensaje de Márquez a Viñales tras su acción al borde de la legalidad

La clasificación Moto GP correspondiente al Gran Premio de Italia ha traído polémica entre Marc Márquez y Maverick Viñales. En los últimos segundos de la Q1, el primero de ellos aprovechó el rebufo para poder clasificarse a la siguiente ronda, mientras que Maverick no pudo avanzar en detrimento de Aleix Espargaró. Marc pidió disculpas después de que el propio Viñales le recriminase durante la carrera el gesto del de Cervera.

"Me gustaría estar delante y que me siguiesen a mí, pero con esas limitaciones la única manera de ir un poquito más era seguir a algún piloto", reconoció el piloto de Repsol, quien buscó justificar la acción que realizó al borde de la legalidad. Se sinceró afirmando que le siguió a él porque vio que era el más rápido para así poder avanzar a la segunda clasificación, consciente de las limitaciones que tiene en esos momentos.

¿Qué haces, Marc? 🤔



El gesto de Maverick Viñales a Márquez cuando le ha visto seguirle allí por donde ha ido 👀#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/rbRXSlC27W — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2021

Marc Márquez también reconoció que "no es bonito, tampoco me gusta hacer eso, pero cuando estás sufriendo ahí de cualquier manera pues buscas los recursos para sacar el máximo", aclaró.

"Te entiendo, disculpa, entiendo cómo te sientes porque me he sentido yo así en el pasado, pero era la única manera de hacer algo", le dijo Márquez, quien añadió que su objetivo para el domingo es hacer la mejor carrera posible. "La intención es conseguir un resultado aceptable, pero ahora mismo en la situación en la que estamos no nos cambia mucho acabar el octavo, décimo, duodécimo o el catorce", señaló Marc, quien apuntó la importancia de sumar kilómetros para tener un buen rodaje sobre la pista.