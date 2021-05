Magnetismo: el último bulo sobre las vacunas que es surrealista y está alimentado por una diputada de Vox

Si pensábamos haber escuchado todo tipo de bulos sobre las vacunas contra el coronavirus estábamos equivocados. Después de infundir la teoría del 5G con el supuesto chip que te introducían al administrar la dosis o las supuestas larvas que aparecían en las mascarillas, llega la teoría del magnetismo. Y ha sido la propia Alicia Verónica Rubio Calle, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, más conocida por proponer que se enseñe costura en los colegios en lugar de feminismo y acuñar el término "lesboterrorismo".

La parlamentaria ha compartido en Twitter una serie de vídeos donde insinúa que la vacunación provoca imantación. En los casi treinta vídeos se puede ver a diferentes personas colocándose en el brazo del pinchazo todo tipo de objetos metálicos y para sorpresa, se quedan pegados.

"Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo, o no. Y, si es así ¿por qué sucede? Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento? Va uno", comienza el hilo de Twitter Rubio Calle, y tras los comentarios recibidos, espeta: "En un programa de "enteraos", se ríen de mi, me llaman conspiranoica por preguntar sobre los videos".

Muchos usuarios han cuestionado la conspiración de la diputada de Vox y han comenzado a bromear al respecto sin darle importancia ni caer en el negacionismo de las vacunas. "Mis suegros llevan ya la segunda dosis y estoy abrazado a ellos twitteando desde el chip 5G que le inyectaron. Va como un cohete esto. Veremos luego la factura". ha escrito un usuario.

"A mi tía Enriqueta se le ha pegado un Ford Escort y no hay manera de soltarlo. Ahora duerme en el garaje", ha escrito otro, y muchos más del estilo.

Mis suegros llevan ya la segunda dosis y estoy abrazado a ellos twitteando desde el chip 5G que le inyectaron. Va como un cohete esto. Veremos luego la factura.



Yo también he visto videos de gente cargando el último IPhone en el microondas, deberías echarles un ojo. — Langkowski (@langkowski) May 28, 2021

A mi tía Enriqueta se le ha pegado un Ford Escort y no hay manera de soltarlo. Ahora duerme en el garaje. — Mastropiero (@eldury56) May 29, 2021

A mi padre le usamos para llevar todos los cubiertos a la vez. No veas el tiempo que ahorramos ahora. pic.twitter.com/VwCNyB208v — Aleajactaest (@Aleajac45663866) May 28, 2021

Desde el portal de verificación maldita.es y snopes.com han contacto con científicos para desmontar este bulo. La Asociación Española de Vacunología asegura que "es completamente falso. Por supuesto que no tienen ni metales pesados ni componentes magnéticos". Asimismo, el físico Alberto Nájera apunta a que puede ser que "gracias a la humedad de la piel o a ejercer una pequeña presión, consiguen que los elementos que utilizan queden sujetos, entiendo que momentáneamente".

Asimismo, el profesor asociado de Tecnología Biomédica de la Universidad de Reading, Al Edwards, explicó que las vacunas están compuestas de los mismos materiales biológicos que el cuerpo humano. "No hay nada magnético en las vacunas. La mayor parte de lo que se inyecta es agua con algunas sales, para hacer la inyección menos dolorosa, y una cantidad absolutamente diminuta de vacuna", sentenció.