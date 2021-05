Condenado por vender un taburete hecho con la pata de un elefante africano

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido confirmar una multa de 3.600 euros a un hombre que intentó vender en internet un taburete hecho con la pata de un elefante africano. Los jueces entienden que cometió un delito de posesión y comercialización de despecies de fauna protegidas y avalan la multa impuesta por un juzgado: la especie "loxodonta africana" está considerada en peligro de extinción después de que su población haya disminuido en un 60% en el último medio siglo.

La sentencia revela cómo fueron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil los que detectaron el anuncio en una página de productos de segunda mano. Un taburete hecho con una pata de elefante que un hombre vendía por 750 euros asegurando en el anuncio que era una pieza "de los años cincuenta". Los agentes empezaron a investigar y comprobaron que el vendedor "carecía de toda documentación que amparara dicha posesión" así que procedieron a su incautación.

Los peritos pudieron determinar que efectivamente se trataba de un taburete elaborado "con la pata de un elefante en peligro de extinción, y aunque no haya podido determinarse la antigüedad de la misma ello no afecta a la punición como delito de la conducta enjuiciada" porque para cuando puso el anuncio en internet en noviembre de 2017 "la especie de elefante de la que procedía estaba declarada en peligro de extinción".

Ha sido la Audiencia Provincial de Madrid la que ha decidido confirmar la condena que le impuso un juzgado de lo penal de la capital por un delito de posesión y comercialización de especies de fauna protegidas: una multa de 3.600 euros además de tres años y medio de inhabilitación para poder cazar o comercializar animales silvestres. La sentencia también establece que el taburete hecho de pata de elefante debe permanecer en poder de la Secretaría de Estado de Comercio.

Una especie "ultraprotegida"

Los jueces de la Audiencia de Madrid, con el magistrado Pedro Javier Rodríguez como ponente, rechazan el recurso del vendedor que alegaba, entre otras cosas, que ni por su profesión no relacionada con los animales ni por su formación podía conocer "la maraña regulativa que existía en torno" a este tipo de operaciones, y que si mencionó que el elefante había sido abatido en los años cincuenta era porque "obedecía a lo que le dijeron cuando la adquirió y lo repitió el anuncio", pidiendo que se tenga en cuenta que actuó bajo error invencible.

Los jueces entienden que es "evidente" que cometió un delito teniendo en cuenta el "carácter ultraprotegido de la especie" al estar en peligro de extinción y el anuncio que colgó en internet cuya autoría ha reconocido teniendo en cuenta que no tenía "la documentación CITES requerida para determinar la legal procedencia de la pieza". La pieza que vendía por 750 euros fue finalmente valorada por 500 euros en el proceso judicial.

"Una conducta deleznable"

El primero juzgado que sentenció el caso explicó que no era posible que no supiera que comerciar con extremidades de animales protegidos es algo prohibido o al menos sujeto a limitaciones. La "caza furtiva de elefantes, principalmente para hacerse con el marfil de sus colmillos, lo que siempre se hace ver como una conducta deleznable, prohibida y penada, al estar estos animales en peligro de extinción y por ello especialmente protegidos, divulgaciones que llegan a oídos de todas las personas y no a una élite reservada o privilegiada", explicó el juzgado de lo penal.