Luka Doncic, la mezcla perfecta para ser un ganador

Luka Doncic es ya uno de los mejores jugadores de la NBA. Lo dejó claro la temporada pasada, su segunda en suelo americano, y este año, pese a que muchos le colocaban como favorito al MVP y no lo será, ha comenzado los Playoffs demostrando que lo tiene todo para liderar a una franquicia hacia el anillo.

Dirk Nowitzki sobre la actuacion de Luka Doncic en el juego #2 ante Clippers:



"¿Metiendo un triple en movimiento, en un partido de playoffs, con marcador cerrado? Este chico es de otro planeta. Asi que tuve que ponerme de pie y mostrarle respeto." #MFFL pic.twitter.com/egjkeYlFQd — Esteban Letona (@EstebanLetona) May 28, 2021

La mezcla de talento y obsesión por la victoria es lo que ha guiado a los más grandes al olimpo del deporte, con claros ejemplos en la NBA. Le pasaba a Michael Jordan, Larry Bird, Bill Russell, Magic Johnson o Kobe Bryant y le pasa a LeBron James. Ese ansia irrefrenable por ganar hace que se deje hasta la última gota de sudor con tal de que la victoria caiga de su lado.

Pero es que además Luka Doncic cuenta con dos de las cualidades que han caracterizado a muchos deportistas europeos que han llegado lejos: es balcánico y es madridista. Dos culturas, una nacionalidad y un equipo, que no saben hacer otra cosa que ir siempre a por la victoria pase lo que pase.

Doncic noche tras noche no solo mantiene el pulso a los Beverley, Morris, Paul George y compañía en la eliminatoria ante los Clippers, le ha dado la vuelta a la tortilla. Ha pasado de ser el jugador que contestaba en el 'trash talk' a ser el que inicia el pique. Ya no solo quiere ganar la serie, quiere dejar claro a los Clippers que es mejor que ellos y que no van a poder con él.

JAJAJAJSJENSNAJEJWKW Beverley tira un triple y no toca ni aro y Doncic agarra el rebote y se queda mirandolo pic.twitter.com/xbWnL9Sirw — The NBA Monster (@TheNBAMonster) May 29, 2021

De momento la eliminatoria marcha 2-1 para los Mavs, que aun mantienen a su favor el factor cancha, pues ganaron los dos partidos en Los Ángeles, aunque luego cayeron en Dallas en el tercero. Si este domingo ponen el 3-1, tendrán la eliminatoria prácticamente en el bolsillo.

Los aficionados de los Mavericks disfrutaron de lo lindo este viernes con el primer partido de Luka Doncic en playoffs en su estadio (la campaña pasada se jugó la postemporada en la burbuja de Orlando). Terminaron perdiendo, pero el inicio del encuentro fue para enmarcar.