"Igual debería dejar la política": el 'dardo' de la exdirectora de Salud de Ayuso a Casado que arrasa en redes

La que fuera directora de Salud Pública en la Comunidad de Madrid durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Fuentes, ha cargado duramente contra el líder del PP, Pablo Casado, por sus últimas declaraciones que no han pasado desapercibidas. Casado reflexionaba durante su intervención en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural cuando comenzó a hablar de las funciones de los políticos. O mejor dicho, de lo que no tienen que hacer los políticos.

"Los políticos no tenemos que intervenir en la vida de los demás. Y tenemos que ser coherentes. Yo no puedo decir ahora mismo como político: 'La gente tiene que dejar de comer carne' o 'la gente tiene que comprar menos ropa'. Yo no puedo decir como político: 'Las hamburguesas tienen que tener menos tamaño o 'las tallas de ropa van a ser diábolo, cono o lo que sea", dijo. Acto seguido, las redes se inundaron de críticas e indignación ante las surrealistas declaraciones que había hecho.

Entre los usuarios cabreados destacó la médica Yolanda Fuentes, que precisamente dimitió de su puesto al estar en contra del criterio político en las decisiones en materia de sanidad. Así, Fuentes ha dedicado unas contundentes palabras a Casado y le ha planteado si debe seguir en política. "Si su objetivo no es legislar para mejorar la vida y el futuro de los españoles, igual debería dejar la política", ha recriminado. Así, ha añadido: "Porque para hacer lo que nos sale de la peineta sin mirar el bien común ni el propio no necesitamos a nadie", ha comentado la exdirectora en Twitter.

Si su objetivo no es legislar para mejorar la vida y el futuro de los españoles, igual debería dejar la política.

Porque para hacer lo q nos sale de la peineta sin mirar el bien común ni el propio no necesitamos a nadie. https://t.co/OfUmrqiwJq — Yolanda Fuentes🇪🇸🏳️‍🌈🇮🇨 (@_YolandaFuentes) May 29, 2021

El mensaje ha corrido como la pólvora y miles de usuarios han aplaudido su reflexión recordando además las políticas del PP en contra de la libertad sexual, el aborto o la eutanasia. "No les gusta decirnos dónde comer o dónde comprar, pero sí que no abortemos, que no podamos casarnos con quien queramos, que no podamos morir dignamente", ha escrito un usuario.

No les gusta decirnos donde comer o donde comprar,pero si q no abortemos,que no podamos casarnos con quien queramos,que no podamos morir dignamente...en fin,joder al personal con lo importante — Eva (@evacembellin) May 29, 2021

Más bien parece que el objetivo de Casado sea impedir que haya leyes que mejoren la vida y el futuro de los españoles.

Y más de una vez lo hemos visto salir corriendo a recurrir ante los tribunales leyes para introducir mejoras y derechos en nuestras vidas. — Floren (@pmusifloren) May 30, 2021

Con estas declaraciones deja muy clarito la clase de político informado con el medioambiente y el complejo supremacista ante el resto de criaturas del planeta. Así nos va y así se lo dejaremos a las generaciones futuras 🤦 — nito castro (@nitocastro) May 29, 2021