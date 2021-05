Matías Prats vuelve a la carga con uno de sus chistes en pleno informativo: "No di para mucho más"

El famoso presentador de los informativos de Antena 3 fin de semana, Matías Prats, ha vuelto a sacar una sonrisa a los espectadores con un espontáneo chascarrillo en pleno directo. La broma ha comenzado cuando su compañero Ángel Carreira estaba contando que no todas las grandes figuras querían llegar a esas profesiones cuando eran niños. Por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, hubiera preferido ser deportista antes que presidente, según le habría confesado al delantero del Manchester Marcus Rashford.

Tras comentar esa anécdota, Carreira pregunta a sus compañeros Mónica Carrillo y Matías Prats cuál hubiera sido el trabajo de sus sueños si no hubieran acabado siendo periodistas. En ese momento, Prats ya tiene clara su respuesta: "Mi ídolo era John McEnroe y me parecía a él", dice haciendo una breve pausa para soltar el chascarrillo: "en las zapatillas", bromeaba. "Después no di mucho para más", reconoció a continuación.

Carrillo por su parte, mira riendo al presentador y confiesa que le hubiera gustado ser veterinaria. "Quería ser veterinaria porque quería estar rodeada de animales", señaló. Y para dar por finalizado ese momento, Carreira retomaba la batuta y les dedicaba unas palabras a Prats y Carrillo: "Ambas hubieran sido también profesiones muy interesantes, pero desde luego, vuestras dotes están aquí, más que claras".