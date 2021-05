Mario Torrejón: "Veremos a un central del Real Madrid en el PSG la próxima temporada"

La semana ha estado marcada por varias decisiones importantes que van a marcar el futuro de la próxima temporada. Zidane ha dejado el banquillo del Real Madrid y aún no se conoce quién será su sustituto. Sonó Massimiliano Allegri, pero en estos días se certificó su fichaje por la Juventus tras la salida de Pirlo. Respecto al Atleti y al Barça, todo parece indicar que el 'Cholo' Simeone se quedará, al menos, una temporada más. Por su parte, el Kun Agüero está muy cerca del Barça y su fichaje puede hacerse oficial en los próximos días. Además, la Eurocopa, que está ya a la vuelta de la esquina, también ocupó muchas de las preguntas canallas del Carrusel Deportivo.

¿Qué palabra define mejor la salida de Zinedine Zidane: orgullo, responsabilidad, espantada o cobardía?

Jesús Gallego: "Agotamiento. Zidane estaba agotado y su proyecto también".

¿Necesita el Real Madrid a un entrenador de mano dura como pueden ser Mourinho o Antonio Conte?

Julio Pulido: "No, necesita un buen entrenador al que le den confianza y le dejen trabajar. Conte no es un entrenador para el estilo de juego del Real Madrid".

Hace una semana te preguntamos qué alternativas a Zidane manejaba el Real Madrid y dijiste que solo una: Massimiliano Allegri. ¿Su "no" ha supuesto un 'mazazo' para la directiva del club?

Mario Torrejón: "Creo que ninguno porque ha sido al revés. Allegri no ha visto claro al Real Madrid y ha decidido volver a la Juventus tras rechazar un par de cosas muy buenas. Me tiene bastante perdido. Creo que no va a ser Conte porque tiene varios jugadores en la plantilla con los que ya ha chocado puntualmente y eso puede ser un factor importante. Estoy completamente perdido en lo que hará el Real Madrid".

Desde que llegó Simeone al banquillo del Atlético de Madrid han pasado por el Real Madrid siete entrenadores, otros siete por el Barcelona, diez por el Sevilla y dieciocho por el Valencia. ¿Cuántos más entrenadores pasarán por ahí hasta que se vaya Simeone?

Talavera: "Media docena por cada equipo".

¿Qué banquillo puede seducir a Simeone para que deje el Atlético de Madrid?

Pablo Pinto: "Yo creo que él es un entrenador que necesita llegar con el discurso, por lo que necesita manejar el idioma. A bote pronto, me viene el Inter y el sueño de la Selección Argentina que llegará algún día".

¿Disputarán Barcelona y Real Madrid la próxima edición de la Champions?

Jordi Martí: "Me gustaría que sí la disputaran. Es más, creo que va a haber una sanción, pero creo que habrá una cautelar que, por lo menos, durante la próxima temporada les permitirá competir. Si se produjera una resolución en los próximos meses, no afectaría a esta Champions, sino a la próxima. La cautelar la pedirán al TAS y puede darla el TAS".

¿Quién ganará antes una Champions: Guardiola o el Barcelona?

Marcos López: "Ni idea. Guardiola ha necesitado diez años y no la ha ganado. El Barça desde 2015 lleva seis y tampoco. Además, veo difícil la conjunción de Guardiola en el Barça".

Del 1 al 10, ¿cuánto te ilusiona a ti y al barcelonismo el fichaje de Kun Agüero?

Flaky: "Un 6. Este verano es un verano de practicidad y el Barça solo puede aspirar al mercado de coste cero. Dentro de este mercado, Agüero es un buen fichaje. Si viene a asumir el rol de Braithwaite, el Barça sube un peldaño. Si viene para hacer el papel de Suárez, el Barça se queda muy corto".

Eurocopa

¿Habría hecho Guardiola mejor lista que Luis Enrique?

Jesús Gallego: "No lo sé. Teniendo en cuenta que vienen cuatro jugadores del City y que ninguno jugó ni un minuto... Yo creo que sería difícil que cualquier entrenador hiciera una lista tan desconcertarte como la de Luis Enrique".

¿Interesa menos la Selección Española sin jugadores del Real Madrid?

Julio Pulido: "Tengo que reconocer que sí. Desde que se hizo pública la lista, he tenido conversaciones con aficionados del Madrid que se sienten muy despegados de la Selección Española y es que han perdido parte del interés de años anteriores. A mí me llama la atención. Me parece que debería estar por encima de los clubes, pero hay un gran malestar dentro de los aficionados del Real Madrid".

¿Habrías llevado a algún jugador del Real Madrid a la Eurocopa?

Marcos López: "No. De hecho, en su día, esta Selección se le puso en las manos de Isco y no fue bien. Para mí, la elección de Luis Enrique es buena".

¿La ausencia de Sergio Ramos en la Eurocopa facilita su renovación por el Real Madrid?

Mario Torrejón: "No. Está muy difícil. El entorno de Ramos dice que no se irá al PSG y en el Real Madrid no lo saben. Sí que creo que veremos a un central del Real Madrid en el equipo de París la próxima temporada. Creo que será Varane, aunque su primera idea era el Manchester United".

¿Volverá Ramos a la Selección?

Talavera: "Yo creo que va a depender mucho del rendimiento de la Selección. No me gustan los cuatro centrales ni me dan confianza. Si nos la pegamos y él se recupera, volverá a ir con la Selección".

¿Quién va a hacer mejor Eurocopa: Griezmann, Hazard, Joao Félix o Gareth Bale?

Pablo Pinto: "Yo te diría que Griezmann. Si tuviera que ordenarlos, después irían Hazard, Joao Félix y Bale".

Semifinales contra Francia, último minuto de la prórroga, te queda un cambio y De Gea está en la portería, ¿le mantienes para los penaltis o metes a uno de los otros dos porteros?

Jordi Martí: "Yo le mantendría. Sería una falta de respeto sustituirlo".

¿Hasta qué ronda debe llegar España para considerar que la Selección ha hecho un buen torneo?

Flaky: "Un buen torneo es llegar hasta semifinales".