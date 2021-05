José Miguel González Martín del Campo, Míchel, ha señalado este lunes que su regreso al Getafe le produce "mucha ilusión, incluso más que la primera vez", y aseguró que, aunque no sabe dónde puede llegar su equipo, sí sabe donde quiere que llegue y es "muy arriba".

Diez años después de su marcha, Míchel regresa al Getafe, club en el que estuvo de 2009 a 2011, para sustituir a José Bordalás. "Es un honor volver a este club. He sufrido con algunas situaciones malas y me he alegrado con las buenas pero creo que ha mejorado mucho. Además tiene una esencia personalizada en el presidente (Ángel Torres), un hombre de palabra", dijo en conferencia de prensa.

"Hay que seguir con el trabajo que han hecho todos los entrenadores, que lo han hecho muy bien, cada uno a su manera, y el último, Bordalás, que ha puesto al equipo al máximo nivel. Ahora hay que intentar conseguir lo que casi siempre ha sido, que es un segundo equipo para todos los aficionados. Uno puede ser de cualquier equipo pero el Getafe siempre ha sido bien recibido, reconocido, como equipo y como club", confesó.

Vuelve el entrenador con el que conseguimos el mayor número de victorias en una temporada en Primera División (17). 👏



El plan de Míchel

"No vamos a ir a contramano de los jugadores, pero hay que aprovechar lo que ha sido bueno. Veo a jugadores como Nemanja Maksimovic y creo que tiene un buen pie para jugar. Para la plantilla la idea es que quitando a los que acaban contrato y se van cedidos se hagan seis, siete u ocho incorporaciones para poner un sello distinto", manifestó.

El entrenador ha señalado que no quiere jugadores para "rellenar la plantilla", sino para dar competitividad. En ese sentido, ha defendido que Maksimovic va a jugar siempre, pero quiere que venga un jugador que le haga competencia porque "si te duermes" necesita alguna alternativa.

El técnico madrileño dio su visión del equipo de José Bordalás, con el que el Getafe llegó a jugar la Liga Europa y logró su mejor clasificación en Primera con un quinto puesto la campaña 2018/2019.

"Era un equipo luchador, no eludía la pelea, y eso genera conflictos, pero eso es la competitividad y me parece correcto. No han matado a nadie. Cuando llegué a este equipo hace tiempo, el equipo era absolutamente distinto al concepto que teníamos", comentó Míchel, que reconoció que uno de los objetivos es no sufrir tanto como esta última temporada para lograr la permanencia.

"El equipo tiene que ser consecuente con lo que ha hecho siempre. La estabilidad le hace ser un club reconocido. Esta temporada ha sido un año extraño y de vez en cuando no está mal tener una temporada así para dar importancia a lo que se logra, pero vamos a ser exigentes para ser competitivos. No sé donde podemos llegar pero sí donde queremos llegar y es muy arriba", confesó.