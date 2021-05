Sánchez advierte a Marruecos: "Es inaceptable atacar fronteras como protesta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que es "absolutamente inaceptable" que Marruecos haya podido "atacar las fronteras" de Ceuta con el asalto de más de 10.000 personas como forma de protestar por un problema de política exterior. "No es admisible que un Gobierno diga que se atacan las fronteras, que se abren para que entren 10.000 en un país vecino por desavenencias y discrepancias en política exterior", ha subrayado Sánchez en respuesta a la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos.

Marruecos ha hecho público este lunes un comunicado en el que ha señalado que la crisis entre ambos países no se debe al hecho de que el líder del Frente Polisario esté ingresado en un hospital español, sino a la posición española sobre el Sahara. Para Sánchez, esta actitud es "absolutamente inadmisible" y ha recordado que Marruecos "no debe olvidar que no tiene ni mejor ni mayor aliado en la UE que España", que es un "interlocutor imprescindible y privilegiado" con Europa.

Marruecos da por rota la confianza y respeto mutuo con España

La "grave crisis" entre Madrid y Rabat no terminará con la comparecencia del líder saharaui Brahim Ghali ante la Audiencia Nacional, sino cuando "España aclare sin ambigüedades" sus "posiciones" sobre el Sáhara Occidental, según ha señalado el Ministerio marroquí de Exteriores en un comunicado en el que da por rota la confianza y el respeto mutuo entre Marruecos y España. "¿Cómo podemos saber que España no volverá a conspirar con los enemigos del Reino? (...) ¿Cómo restablecer la confianza después de un error tan grave? (...) ¿Qué busca realmente España?", señala el comunicado oficial que además denuncia "las estrategias perjudiciales de España hacia la cuestión del Sáhara".

Para Marruecos, "las crisis no se limita" a la llegada a España de Ghali, que mañana comparece ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de genocidio y lesa humanidad desde el hospital de Logroño en el que se encuentra hospitalizado, y terminará con su partida. "Se trata ante todo de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España", prosigue la declaración.

La declaración da varios ejemplos de cómo "Marruecos nunca instrumentalizó el separatismo" catalán contra España: "Durante la crisis catalana, Marruecos no optó por la neutralidad, sino que fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte". Explica que, por ejemplo, en 2012 una delegación económica catalana visitó Marruecos y el gobierno en Rabat modificó su programa, a petición del español, para que "no fuera recibido al más alto nivel", y que en 2017 "rechazó la petición de visita y reunión de un gran líder del separatismo catalán". "¿Cuál habría sido la reacción de España si un representante del separatismo hubiera sido recibido en el Palacio Real marroquí? (...) ¿Si hubiera sido recibido pública y oficialmente por su aliado estratégico, su importante socio comercial y su vecino más cercano al sur?", se interroga el ministerio.

El comunicado concluye con una serie de ejemplos que dan fe de que "Marruecos ha demostrado siempre ser solidario con España" y precisa que "hace una distinción entre la amistad del pueblo español y el daño causado por ciertos círculos políticos", que no identifica. "Marruecos —agregó— no tiene ningún problema con los españoles, sus ciudadanos, sus operadores económicos, sus actores culturales y sus turistas, que son bien acogidos como amigos y vecinos de Marruecos (porque el país magrebí) seguirá apegado a su natural y genuina amistad con el pueblo español".

Sánchez no considera un coste los indultos

Pedro Sánchez ha advertido que no considera un coste los indultos a los políticos catalanes presos por el referéndum ilegal de 1-O porque cree que el coste sería dejar las cosas enquistadas como están desde 2017. El jefe del Ejecutivo español ha asegurado, durante una rueda de prensa en Alcalá de Henares junto al primer ministro polaco, que el Gobierno tomará una decisión "en conciencia" una vez que reciba los 11 expedientes en los que está trabajando el Ministerio de Justicia y que tienen, ha dicho, que "amarrarse bien" para ser elevados al Consejo de Ministros.

Afirma, en este sentido, que la decisión se tomará pensando en millones de españoles que quieren vivir en paz y superar el desgarro emocional, social y político que supuso el año 2017. Por eso, y al ser preguntado por los costes políticos que puede suponer para el Gobierno adoptar la decisión de indultar a los presos del 'procés' ha afirmado que "el no representa un coste". "El coste para el país es dejar las cosas como están, enquistadas en 2017", ha remachado.