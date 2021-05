¿Tienes una cuenta en el BBVA? El banco alerta sobre este peligroso mensaje que te puede llegar al teléfono

Los cibercriminales han vuelto a hacerse pasar por el BBVA para hacerse con tus datos tanto personales como bancarios. Todo ello a través de un nuevo caso de smishing, como otros tanto a los que nos hemos enfrentado durante estos últimos meses, mediante el que los responsables de la estafa se hacen pasar por una institución de confianza con el objetivo de ganarse tu confianza rápidamente y no levantar ningún tipo de sospecha mientras intentan sustraerte todo tipo de información.

Así lo ha dado a conocer el propio banco a través de su página web, donde detalla en qué consiste esta estafa que le llega a cada vez más personas. En primer lugar, los responsables del ataque se ponen en contacto contigo a través de un SMS mediante el que te comunican que se ha producido una incidencia relacionada con tu cuenta, tu tarjeta de crédito o cualquier producto bancario: "Estimado cliente, hemos encontrado un intento de acceso sospechoso en su cuenta y debería verificar sus datos".

Así actúan los ciberdelincuentes: te redirigen a una página web falsa

Como viene siendo habitual, para poder verificar estos datos deberás pulsar sobre un enlace que te redirige a una página fraudulenta. Una vez allí, los responsables del ataque te comenzarán a solicitar todo tipo de información confidencial. Desde tu número de DNI o de la tarjeta hasta la clave de acceso al banco o incluso tu número de teléfono móvil. Una serie de datos mediante los que, como suele pasar en este tipo de ataques, pretenden hacerse con el control de tu cuenta bancaria.

Así actúan los estafadores. / BBVA

El objetivo de los ciberdelincuentes con este tipo de ataques consiste con conseguir todos los datos necesarios para poder realizar ellos mismos movimientos fraudulentos en nombre de las víctimas. Una estrategia mediante la que no levantan ningún tipo de sospecha y con la que consiguen hacerse con el control de las cuentas corrientes de terceras personas para realizar todo tipo de compras por Internet.

Consejos para no caer en la trampa: estas son las recomendaciones del BBVA

En la misma publicación, BBVA ha ofrecido una serie de consejos para no caer en este tipo de trampas. En primer lugar, el banco recuerda que no debemos proporcionar información personal o bancaria en páginas web a las que hayamos accedido desde un enlace incluido en un email o SMS. En caso de que vayas a abrir cualquier enlace, revísalo detenidamente y observa si engloba palabras o caracteres extraños.

Por otro lado, el banco recuerda que nunca te pedirán códigos de un solo uso a través de correo, llamada o SMS: "Estos códigos solo son solicitados en las aplicaciones oficiales del banco y en procesos concretos que lo requieran (por ejemplo, en las transferencias no habituales)". Por lo tanto, y si los responsables te piden cualquier tipo de código no se lo ofrezcas porque no es la forma de actuar del banco.

Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, desconfía. Sobre todo de esos mensajes que te apremien a tomar acciones de urgencia o que estén repletas de erratas: "Por regla general, desconfía de todos aquellos mensajes alarmantes que tengan tono de urgencia y contengan faltas de ortografía o erratas". En caso de que hayamos caído en la trampa, y seamos una víctima más de este fraude, desde el BBVA nos recomiendan que llamemos al 900 102 801 para poder tomar cartas en el asunto.