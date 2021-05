Simón: "Podría ser posible que a finales de junio o julio las mascarillas al aire libre no sea necesaria"

El directo del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, comparece en rueda de prensa para actualizar la información sobre el coronavirus en España duranta este fin de semana. Este lunes se ha conocido que se han administrado 26.133.689 vacunas contra la COVID-19, de las cuales han servido para que 18.032.417 personas tengan una dosis de estas vacunas, y 9.221.285 personas hayan recibido ya la pauta completa, lo que supone un 19,4% de la población. Asimismo, Sanidad ha señalado que la incidencia sigue descendiendo en nuestro país ya que baja más de dos puntos por lo que cae hasta los 121,75 casos por cada 100.000 habitantes y ha notificado un total de 48 muertes y 9.732 positivos desde el viernes pasado. "Es una evolución lenta pero estable y es posible que se mantenga en las próximas semanas. Los datos de vacunación indican la misma dirección", ha señalado en rueda de prensa.

Este lunes se ha conocido la intención de Castilla-La Mancha y Madrid de poder reducir el uso de la mascarilla al aire libre. Ante esto, Simón ha explicado que si se consigue el objetivo del 70% de vacunación en verano "es posible que incluso un poco antes de cumplir ese objetivo el uso de las mascarillas en algunos lugares concretos no sea ya necesario". También ha explicado que se puede "empezar a plantear no obligar el uso de mascarillas en colectivos que estén completamente vacunados". "Estamos trabajando desde el Ministerio y se va a coordinar desde el Consejo Interterritorial. La propuesta de la reducción del uso de mascarillas será muy posible de ser aplicable a nivel nacional, las comunidades tendrán que pronunciarse y el Ministerio hacer la propuesta", ha concretado el director del CCAES. "Si la evolución sigue siendo la actual, si la gente es consciente de que todavía hay que mantener las medidas de control y respetar las medidas poblacionales podría ser posible que a finales de junio o julio las mascarillas en lugares abiertos no será necesaria. Es muy probable que ocurra a finales de julio, desde luego al aire libre. En interiores, en colectivos muy concretos donde las tasas de vacunación sean muy altas, también será posible a finales de julio", ha concretado.

Las frases de Fernando Simón:

"Cuantas más personas sean inmunes al virus, se dará menos explosión de contagios. Seguimos teniendo tasas de ocupación de UCI altas, aunque el descenso es generalizado en todas las comunidades autónomas. La ocupación hospitalaria, sin embargo, evoluciona mucho más rápido. Los fatos de fallecidos en los últimos siete días, aunque hay que ser muy prudentes y esperar a posibles retrasos en la notificación, son cifras también bajas. Es posible que, con los datos que tenemos hasta ahora, continúe esta tendencia en las próximas semanas".

"La evolución de la vacunación es muy favorable, por lo que puede ser la razón de que, a pesar de la relajación de las medidas, no estamos observando incrementos en los contagios. Sin embargo, este descenso no es homogéneo entre todos los grupos de edad. En los grupos más jóvenes desde los 15, 20 años hasta lo 50 años estamos observando un ligero incremento, es lo que hace que no descendamos a nivel global tan rápido como quisiéramos. Fallecen menos, pero siguen pudiendo fallecer, ingresan menos en las UCI, pero podrían ingresar".

"Tenemos ganas de ir relajando las medidas pero hay que ir paso a paso para que los grupos se vayan inmunizando".

"En principio si todo va como vamos observando hasta ahora y vamos a conseguir el objetivo del 70% de vacunación en verano, es posible que incluso un poco antes de cumplir ese objetivo el uso de las mascarillas en algunos lugares concretos no sea ya necesario. Estamos hablando de lugares abiertos. También se puede empezar a plantear no obligar el uso de mascarillas en colectivos que estén completamente vacunados, tenemos el ejemplo de las residencias de mayores. El problema es que estamos hablando de modificar una ley y esto no se hace en 24 horas, tenemos que calcular los tiempos de cuándo es el momento adecuado y eso depende de las coberturas de vacunación y la evolución de la epidemia a nivel global y luego depende de los plazos de modificación de la ley. Estamos trabajando desde el Ministerio y se va a coordinar desde el Consejo Interterritorial. La propuesta de la reducción del uso de mascarillas será muy posible de ser aplicable a nivel nacional, las comunidades tendrán que pronunciarse y el Ministerio hacer la propuesta".

"La vacuna de Pfizer está demostrando que está generando una inmunidad muy alta".

"El tema de la segunda dosis se ha utilizado de muchas maneras, se ha utilizado por los grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación que pueden tener una posición editorial determinada, un interés determinado u otro y pueden incluso tener patrocinadores determinados, no entro en esa historia pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes y eso no favorece en que la población normal tenga una capacidad de tomar decisión clara e imparcial o al menos lo más aséptica posible de factores que no tendrían que influir a la hora de tomar este tipo de decisiones. En este caso ha podido tener más peso un grupo que otro, un lobby que otro, un medio de comunicación que otro... Pero también creo que no está pasando lo mismo en todas las CCAA y también no está pasando lo mismo en todos los subgrupos de edad que hay en los menores de 60 años. También me consta de grupos de mayores de 60 años que quieren ponerse una dosis que no es la que se les ha recomendado a ellos. Tenemos que tener un poco de cuidado de no hacer nacional lo que es un problema de un grupo o una comunidad concreta, de no hacer global lo que es una posición de a lo mejor un grupo muy concreta por la razón que sea porque eso también desinforma. Si queremos dar una idea de lo que la población está haciendo es difícil saberlo si tenemos una muestra pequeña, hay que tratar de ver en todas partes".

"Reino Unido está barajando la posibilidad de territorializar las restricciones con España, esto significa que sus recomendaciones se dirijan a territorios concretos y no a todo el país. Están planteándolo y estamos valorándolo con ellos. Reino Unido tiene una incidencia mucho más baja que la de España, por lo que es lógico que sean prudentes. Si queremos que venga el turismo tenemos que garantizar seguridad epidemiológica, además de con las vacunas, con restricciones".

"Los grupos de edad con mayor mortalidad, la de los mayores de 80 años, ha bajado muchísimo. La esperanza de vida en España es muy alta, esto quiere decir que en España se muere muy poca gente por debajo de esas edades. Lo que ha pasado con el coronavirus es que la mortalidad por coronavirus ha bajado mucho, sin embargo, si una persona de esa edad se contagia su letalidad es alta. En el resto de los grupos de edad la letalidad y la mortalidad sigue siendo baja. Entre los grupos de jóvenes no ha bajado tanto como entre los grupos de mayores".

"Si llegamos a tener el 100% de la población vacunada, seguiremos teniendo un 8 o 10% de personas que estarán vacunados pero no inmunizadas. Habrá opciones de que algunos de nuestros vacunados no inmunes se infecten. El fallo vacunal no implica que la vacuna sea lo que sabemos que es. De cada diez personas vacunas, una no genera inmunidad, por lo que sigue en riesgo. Vacunado no es sinónimo de inmunizado".