Maribel Verdú confiesa que ha sufrido acoso: "En el trabajo me ha pasado, de gente muy influyente"

La actriz Maribel Verdú ha estado con Jesús Calleja en su programa de Cuatro, 'Planeta Calleja'. Juntos han conocido en profundidad Santo Tomé y Príncipe, el segundo lugar menos habitado de África después de las islas Seychelles.

Durante la visita han presenciado rituales religiosos y nacimiento de tortugas; y han estado en selvas y playas paradisíacas. Tras un entrenamiento previo, Maribel Verdú ha superado un pequeño trauma ya que nunca había conseguido hacer snorkel por sentir claustrofobia.

Verdú ha explicado a Calleja que ha vivido una experiencia muy profunda durante el programa. Ha explicado detalles de su infancia, su marido - que mantienen su promesa de no estar más de 15 días seguidos sin verse- y su vida actual como que suele ir a hoteles en los que no suele haber niños o que lee 70 libros al año.

La revelación de Maribel Verdú sobre el acoso que sufrió

Durante la conversación, Jesús Calleja, le ha preguntado directamente a Maribel Verdú sobre si ha vivido alguna situación de acoso a lo largo de su carrera.

"Tú eres un mito para muchas personas, ¿no sufriste acoso?", le ha preguntado.

La respuesta de la actriz ha sido contundente: "Sí". Y ha continuado: "No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades". Hace años, la actriz tuvo un juicio por este tema, pero antes de eso no se hablaba en los medios.

Maribel Verdú ha explicado la forma de actuar de los acosadores y su reacción.

"En el trabajo me ha pasado, ha habido gente de llamar al camerino... de gente muy influyente, y decirle puede salir usted de aquí", ha contado. A lo que Calleja ha apuntado, fue "una proposición deshonesta". Cuando le ocurría salía del camerino y iba a buscar a dos compañeros actores muy conocidos para pedirles que la acompañaran.

"Yo he entrado con ellos en el camerino, y le he dicho, ¿y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?", y "se quedan muertos". Si hay una presencia masculina, ya se cortan y, es que me pone enferma", ha explicado.

La liberación del movimiento Me Too

El movimiento Me Too resultó ser liberador para la actriz. Si va con sus hermanas por una zona poco transitada y ve a algunos chicos, prefiere ir por otro lado, "pero esto de hacer así (sacar el móvil) y decir te estoy grabando, eso a mí me da una tranquilidad", ha asegurado.

Y ha explicado su intolerancia con la injusticia: "Si hay algo en esta vida que no soporto a parte de la injusticia, es el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía".

"No entiendo a las mujeres que no son feministas"

"Soy muy feminista, no entiendo a las mujeres que no lo son. Es como ser monárquico y no creer en el rey", ha querido dejar claro la actriz.

"Maribel Verdú"



Cuánta verdad!!!



No conozco a ninguna mujer que no haya sufrido acoso sexual y/o discriminación por ser mujer.



Lo triste es que conozco mujeres que hasta lo niegan o no lo ven .



Mierda de educación y presión social. — rebelde (@superanonimator) May 30, 2021

Maribel Verdú: "Soy muy feminista y no entiendo a las mujeres que no lo son"



"No conozco a ninguna mujer que no haya sufrido acoso o discriminación por ser mujer"



Gracias Maribel por hablar de estos temas 💜💜#CallejaMaribelVerdu #PlanetaCalleja pic.twitter.com/snbvoJxL2t — #RocioYoSiTeCreo 🦉🕊 (@PatrocloSimon) May 30, 2021

Su discurso ha hecho reaccionar a las redes y se ha convertido en tendencia. Los usuarios han aplaudido su "naturalidad y autenticidad",

La audiencia respalda al programa

Este nuevo programa de 'Planeta Calleja' con Maribel Verdú de invitada, ha anotado su mejor dato de la temporada con un 8,2% y 1,2 M, con más de 2 puntos sobre su competidor