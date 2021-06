Eric Garcia ficha por el Barça hasta junio de 2026 y con una cláusula de 400 millones

La etapa de Eric García, de 20 años, a las manos de Pep Guardiola el Manchester City ya es pasado. El jugador catalán llega al FC Barcelona tras seguir los pasos de Gerard Piqué en Manchester y reforzar así la defensa del club. Firma por cinco temporadas, llega libre y tendrá una cláusula de 400 millones de euros.

El central de Martorell será presentado con el Barça este martes antes de irse a la Eurocopa. El canterano culé, tras cuatro campañas en Manchester, regresará para seguir su carrera en el club de su infancia. “He pensado en mi futuro, en lo que creo que ahora es lo mejor. Creo que es una decisión valiente. Estoy convencido del paso que he hecho”, dijo en una entrevista en L’Esportiu cuando fue preguntado por su vuelta a la Ciudad Condal.

“Pep me lo ha dado todo y yo he intentado estar a la altura. He trabajado con Kompany, Otamendi, Stones, Laporte, Ruben, Walker, gente con una experiencia de primer nivel. Para mí el City ha sido una universidad y era lo que necesitaba. Tengo 20 años y mucho por aprender, pero lo que he vivido en Manchester me ha hecho crecer una barbaridad. Ha sido la Universidad de Manchester”, valoró el jugador.

A la selección española para la Eurocopa

La selección española de fútbol inició este lunes su concentración para comenzar a preparar ya de forma definitiva su participación en la Eurocopa 2020, entre ellos Eric García, cuyo debut tiene previsto para el lunes 14 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y que tendrá dos amistosos de preparación.

16 de los 24 convocados el pasado 24 de mayo por Luis Enrique Martínez están citados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para iniciar la recta final de la puesta a punto para el asalto al título continental y en las instalaciones federativas estarán las dos primeras semanas hasta que el día 13 partan para Sevilla para debutar ante Suecia un día después.