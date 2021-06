'La Roja' más novel: la mitad de los convocados no pasa de diez internacionalidades

Los 24 futbolistas convocados por Luis Enrique para la próxima Eurocopa ya se encuentran concentrados en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Después de varios entrenamientos que se producirán a lo largo de esta semana, la primera fecha señalada en el calendario es la del viernes 4 de junio. Se verán las caras con la vigente campeona de la competición, Portugal. La selección lusa es una de las favoritas para terminar alzando el trofeo con futbolistas de la talla de Bruno Fernandes, Joao Félix o el propio Cristiano Ronaldo.

La convocatoria de Luis Enrique no dejó indiferente a nadie. No llamar a Sergio Ramos es uno de los temas que más discrepancia ha generado en torno a la opinión pública. El defensa de Camas suma 180 internacionalidades con la Selección y es el futbolista que más veces ha portado 'la roja'. Sin él en la convocatoria para la próxima Eurocopa, ¿quién es el futbolista dentro de los 24 seleccionados que más veces ha defendido el escudo español?

Sergio Busquets es el futbolista que se aúpa hasta la primera posición de internacionalidades en la lista de Luis Enrique. De hecho, es el único jugador que sobrepasa las cien convocatorias por España. Debutó en abril de 2009 en un partido de clasificación para el Mundial de 2010 que la Selección terminó alzando. Después figura Jordi Alba, compañero suyo en el Barça. El podio lo completa un Koke que, pese a tener idas y venidas con el combinado nacional, su buen hacer esta temporada en el Atlético de Madrid ha hecho que Luis Enrique confíe en él para el centro del campo.

De la convocatoria sorprende como hasta 17 futbolistas (hay 24 en la lista) no pasan de la veintena de partidos con la Selección Española. Esto es fruto de la regeneración que está viviendo el combinado nacional desde la llegada del asturiano a los banquillos. Futbolistas de la talla de Pau Torres, Gerard Moreno o Macos Llorente, supuestos titulares en un once tipo de España, no han superado las diez internacionalidades. Por último, Laporte y Robert Sánchez no han debutado aún. El primero, por su reciente pasaporte español y el segundo, por llevar tan solo una convocatoria a sus espaldas.