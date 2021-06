"Vivo en Matrix": el streamer 'TheGrefg' se hace un test para detectar la COVID-19 en directo y da positivo

"Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de COVID y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo". Hace apenas unas horas, el streamer murciano David Cánovas, popularmente conocido en el mundo de Internet como TheGrefg, se sometía a un test rápido frente a su audiencia de Twitch para descubrir si los síntomas que llevaba arrastrando desde hacía días eran fruto de una infección por la COVID-19 o si se trataba de cualquier otra enfermedad: "Como salga positivo en stream, me muero claro".

Y, efectivamente, acabó dando positivo. Después de mostrar el test frente a su audiencia, el murciano leía las instrucciones y explicaba cómo iba a saber si era positivo por COVID-19 o si se trataba de cualquier otra infección: "Si sale una línea en la C y T es que es positivo". Tras introducirse el hisopo por la nariz, y después de remover el resultante en una solución para analizar la muestra, el creador de contenido demostraba frente a la audiencia que había dado positivo: "Somos positivos por COVID-19 al 99%".

"Mañana me haré una PCR y avisaré a todo el mundo con el que he estado en contacto"

Un resultado que cambiaba por completo el semblante del streamer, quien llegaba a decir que se sentía mareado después de descubrir que estaba infectado: "Mañana me haré una PCR y avisaré a todo el mundo con el que he estado en contacto. Ya sabéis que la COVID es muy aleatoria y que afecta a cada persona de una manera. No es ninguna broma y hay que tener mucho cuidado". A pesar de que mañana se va a someter a una nueva prueba, los síntomas que ha demostrado a lo largo del stream coinciden directamente con los de la enfermedad.

GREFG SE HA HECHO UN TEST DE COVID Y HA DADO POSITIVO JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/73kJFdreTM — 🔥Elos🚁 (@Elos_357) May 31, 2021

No obstante, y para verificar si realmente es positivo o no, se someterá a una segunda prueba en un centro médico. Tras dar a conocer el resultado de la prueba frente a su audiencia, el chat se llenaba de mensajes de ánimo para el streamer que se mostraba visiblemente afectado. De hecho, y en cuanto supo el resultado de la prueba, decidía poner punto y final al stream: "Gracias a todos por verme. Mañana os cuento que tal".

"Vivo en Matrix": The Grefg explica en redes sociales lo sucedido

Después de terminar su stream, el creador de contenido acudía a las redes sociales para explicar lo sucedido: "Desde que he tenido síntomas he estado en casa aislado y lo primero que estoy haciendo es avisar a todo el mundo cn el que he tenido contacto. Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en COVID. Afortunadamente, me siento sano y fuerte". Tras los miles de comentarios que le han recordado que hace apenas unos días estuvo presente en la velada de boxeo de Ibai, el streamer ha recordado que todo se hizo según las medidas sanitarias vigentes y que dio positivo en el test:

Aprovecho que ahora mismo estoy en el foco para decir varias cosas. pic.twitter.com/wE5p7mn7AC — TheGrefg =) (@TheGrefg) May 31, 2021

"Al margen de ello, quiero dejar claro que en el evento de Ibai se cumplieron todas las medidas de seguridad, mi test de antígenos dio negativo y no tenía síntomas. Terminar recordando que, aunque lo tomemos todo con humor, el COVID no es ninguna broma y así hay que tratarlo. Os voy informando". Un tuit que ha recibido el apoyo de miles de personas, quienes han tratado de animarle tras este varapalo.