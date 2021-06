María Jesús Montero: "Creía que la foto de Colón había quedado para la historia"

El Consejo de Ministros se ha reunido por primera vez tras el informe del Tribunal Supremo contrario a los indultos. La reunión del Consejo se produce cuando el Gobierno ultima la reforma de delito de sediciónque beneficiaría al futuro judicial de huidos de la justicia como Carles Puigdemont.

En la rueda de prensa posterior, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado que los indultos a los presos del procés se tramitarán en paralelo a la reforma del Código Penal para equiparar el delito de sedición: "Como confirmó el presidente en el día de ayer, se tramitará en paralelo la reforma del Código Penal para equiparar el delito de sedición con los países de nuestro entorno. El delito de sedición tiene una fecha muy antigua y no está homologado al siglo XXI".

PP, Ciudadanos y Vox acudirán a la manifestación del 13 de junio con Colón contra los indultos previstos por el Gobierno. "Creía que la foto de Colón había quedado para la historia. Convocan una nueva manifestación y ahora dicen que irán, pero que no quieren salir juntos en la foto. Me parece poco serio y nos retrotrae a una actitud, la de la derecha, que fue respondida en las urnas. No todo vale en política", ha dicho la ministra portavoz.

Sin fecha para indultos o mesa de diálogo

"En ningún momento se ha planteado la presencia de una persona concreta en esa mesa que no sean los propios que ostentan las responsabilidades en el Govern de Cataluña", ha dicho Montero sobre la posible presencia de Oriol Junqueras, líder de ERC condenado por el procés.

"No tenemos ninguna fecha acordada para adoptar una resolución", ha dicho Montero sobre la aprobación por el Gobierno de los posibles indultos.

Montero ha insistido en que el Gobierno "no deja que los temas se enquisten en una situación que no conduce a ningún lado". Y sobre un eventual indulto a Carles Puigdemont ha explicado que el criterio del Gobierno siempre ha sido que tiene que ser juzgado por la justicia española.