Una joven gana un millón de dólares por vacunarse contra la COVID-19

La vacunación está siendo la principal apuesta mundial para luchar contra la pandemia y aunque se repite por activa y por pasiva la importancia de recibir las dosis, todavía hay personas indecisas que no se fían de su efectividad o de sus beneficios. Ante eso, en algunas partes de Estados Unidos se han creado iniciativas, como sorteos y loterías, para incentivar la inoculación de vacunas.

Abbey Bugenske, una joven universitaria de 22 años, ha sido la primera agraciada de una lotería denominada Vax-a-Million y puesta en marcha en el estado de Ohio, y ha ganado un millón de dólares. "Todavía no puedo creerlo. Fue una noche loca", ha asegurado a los medios.

La ganadora del premio recibió la noticia por sorpresa, cuando viajaba de camino a Cleveland, y al sonar su teléfono pensaba que era una broma, según informa NBC News.

"Si ganar un millón de dólares no es suficiente, no sé qué es lo que lo sería"

Bugenske, que todavía no sabe en qué se gastará el dinero, ha sido la primera persona en salir premiada del sorteo, y ha querido animar a todo el mundo a que participe también en este tipo de iniciativas: "Animaría a cualquiera a que se vacunara. Si ganar un millón de dólares no es suficiente, no sé qué es lo que lo sería".

También ha confesado que probablemente parte de lo ganado lo donará y el resto lo invertirá en comprarse un coche nuevo. Además de ella, un joven de 14 años llamado Joseph Costello también ha resultado ganador, pero en su caso recibirá una beca universitaria de cuatro años.

Un sorteo de un millón de dólares a la semana

Hace menos de un mes el estado de Ohio, por medio de su gobernador, el republicano Mike DeWine, anunció que sortearía un millón de dólares a la semana entre todas las personas que se vacunaran contra el coronavirus. El primer sorteo, en el que ya ha salido como ganadora Abbey Bugenske, se hizo el pasado 28 de mayo, y la idea es repetirlo durante las próximas cuatro semanas y repartir cinco millones.

Los participantes deben ser mayores de edad, residentes en Ohio y haber recibido ya al menos la primera dosis de la vacuna. Los fondos para financiar el programa salen de las partidas de los estados y municipios del rescate económico de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo por el Congreso.

Con todo, la iniciativa de Ohio es de las menos ambiciosas en comparación con las que se están llevando a cabo en Estados Unidos, ya que en algunas zonas como Washington, Nueva York o Memphis se reparte cerveza, entradas para eventos deportivos como el béisbol o recintos como los zoológicos, porros, donuts o incluso se sortean vehículos a elegir entre varios modelos como Chevrolet o Nissan.