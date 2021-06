Cosidó se desentiende del "descontrol" en la cúpula de la Policía durante su mandato

El director de la Policía con Mariano Rajoy de 2012 a 2016 se ha enfrentado por primera vez a las preguntas sobre las presuntas irregularidades en la cúpula de la Policía durante su mandato. No lo ha hecho antes ni como testigo ni investigado a pesar de que en el organigrama estaba justo por encima del Director Adjunto Eugenio Pino y a las órdenes del Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, ambos imputados.

En la comparecencia de la comisión Kitchen, Villarejo responsabilizó del encargo a Ignacio Cosido, con el conocimiento de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Ssantamaria y dijo mensajearse con Rajoy.

A preguntas del portavoz socialista David Serrada, Cosidó se ha desentendido de la Brigada de Revisión de Casos creada bajo su dirección y que abrió investigaciones policiales sin orden judicial como la propia operación Kitchen. Cosidó ha negado tener conocimiento de estos hechos y ha negado toda relación directa con José VIllarejo. "Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas", ha dicho.

El diputado Serrada le ha reprochado el “descontrol” en la dirección de la Policía cuando en la comisión del Congreso ya ha quedado acreditado que existía una estructura paralela. Según Cosidó, el director tampoco es responsable de las investigaciones policiales porque están bajo mandato judicial.

Gabriel Rufián le ha acusado de ser "o negligente o un colaborador necesario". A preguntas del portavoz de ERC sobre por qué condecoró a José Villarejo en 2012, Cosidó ha respondido: "Mi conocimiento era más limitado" en referencia a las actividades irregularidades del excomisario. "De no enterarse a condecorar a alguien hay un trecho muy largo", ha rematado Rufián.

Tampoco ha explicado por qué se destinaron 71 agentes a espiar a Luis Bárcenas cuando España estaba en máxima alerta terrorista. Según Cosidó "desconocía que hubiera un solo policía destinado. Yo conocía lo que debía conocer". Rufián ha insistido "Creo que es empírico que es mejor pasar como negligente, pero nadie se cree que siendo director general de la Policía Nacional usted desconociera que había 71 policías destinados en máxima alerta terrorista a seguir a un señor porque podía reventar a un partido político. ¿No ve que nadie se lo cree?".

Sobre por qué Villarejo fue ascendido a inspector en 1986 cuando estuvo en excedencia desde 1982 hasta 1993. "No es muy común excedencias tan prolongadas" ha respondido Cosidó. "Esá muy alejado de mi etapa, no conozco las circunstancias".

Está acreditado que Fuentes Gago daba el visto bueno a las actividades empresariales de Villarejo sin pasar por el Ministerio de Administraciones Públicas, ha expuesto Rufián "Ya son demasiados favores. ¿Por qué?". Cosidó ha hecho referencia a que se trataba de informaciones periodísticas por las que abrió una información reservada que viene a decir "la mayoría delas empresas de Villarejo son generadas durante su etapa de excedencia".

"Usted no se enteraba de nada"

Cosidó tampoco tenía conocimiento ni competencias sobre la seguridad del despacho del ministro del Interior, a pesar de que fuera un comisario de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, quien reconoció haber puesto los micrófonos en el despacho del ministro Jorge Fernández Díaz para grabar al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

Rufián le ha espetado varias veces un "Usted no se enteraba de nada" en la línea de la respuesta de otros grupos parlamentarios. A las preguntas de UP, C´s, Grupo Plural o Bildu, Ignacio Cosidó ha insitido en que no le constaba nada sobre Villarejo, sobre contrataciones a Villarejo o sus empresas, la brigada paralela creada por la cúpula policial, la operación Kitchen o las medallas y ascensos entregadas desde su dirección.

El portavoz de Bildu, Jon Iñarritu, ha insistido en si le "puenteaban" y cómo puede ser que "el justo entre los justos no se haya enterado de nada". Según Cosidó "el Secretario de Estado ejerce en plenitud esta competencia". Entonces "sse lo saltaban" ha insistido Iñarritu. "Entraba dentro de la legalidad vigente y no me sentía puenteado", ha concluído.