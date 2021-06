El exsecretario de Estado de Seguridad asegura que nunca recibió un pen con información de Bárcenas

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que nunca recibió de ningún mando policial ningún pen drive con información sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas. A preguntas del PSOE ha insistido que en contra de lo que defiende el comisario García Castaño nunca nadie le entregó ningún dispositivo con información de Luis Bárcenas.

Francisco Martínez imputado en esta causa y señalado por todos los comisarios también imputados en esta causa que instruye la Audiencia Nacional ha asegurado además que en contra de lo que se ha publicado en los medios de comunicación nunca mantuvo ninguna reunión con la que fue secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para hablar de estos temas. El comisario jubilado Villarejo asegura que Martínez informaba a Soraya Saénz de Santamaría de esta operación y que despachaba con él de forma habitual.

El exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha asegurado esta mañana en el Congreso de los Diputados durante la comisión Kitchen que no conocía el dispositivo que investiga la Audiencia Nacional para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, al margen de la justicia. Cosidó que era el director general de la Policía mientras se desarrolló la operación Kitchen ha subrayado que además "jamás dio instrucciones al comisario José Manuel Villarejo ni directa ni indirectamente" sobre éste ni sobre otros operativos.

"Jamás he despachado con él, jamás he comido con él, jamás he hablado por teléfono con él, jamás he intercambiado ningún tipo de mensaje con él y jamás le he hecho llegar ninguna instrucción a través de terceras personas", ha mantenido el ex director general de la Policía a preguntas del diputado socialista David Serrada, que lo ha considerado una "pieza fundamental" en el dispositivo que investiga la Audiencia Nacional. El compareciente ha negado la existencia de una «estructura paralela» en el Ministerio del Interior, como ha mantenido el parlamentario.