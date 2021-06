El padre de Agüero carga contra Guardiola: "No le creo las lágrimas"

No cabe duda de que el Kun Agüero recordará esta pasada semana a lo largo de toda su vida. El sábado perdió la final de la Champions ante el Chelsea y días después fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. Ahora se encuentra con la selección argentina y, aunque un test rápido le dio positivo, una PCR ha confirmado que es negativo, tal y como ha contado su padre, Leonel del Castillo en Radio La Red.

“El (testeo) de Ezeiza le dio negativo y el test que le hicieron ayer le dio falso positivo y ahora ya le dio negativo el PCR”, ha relatado.

🎙️ ⚽ Leonel del Castillo, papá del Kun Agüero, salió en #DeUna para confirmar que su hijo no tuvo Covid-19 y terminó apuntando contra Guardiola y la dirigencia de Independiente.



¡Escuchá la nota completa acá! 👉 https://t.co/Koxk6cJlcP pic.twitter.com/oBD1RpGfsA — Radio La Red AM 910 (@radiolared) June 2, 2021

Además, el padre de Agüero ha aprovechado para cargar contra el que ya es su exentrenador, Pep Guardiola. “Son cosas que pasan en el fútbol cuando hay alguien que te dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra de cambiar. Guardiola nunca quiso a Agüero”, ha asegurado. "No le creo las lágrimas a Guardiola. Para mí, nunca lo quiso. Él siempre quiere ser el protagonista en todos los equipos y no los jugadores", ha manifestado.

En esta línea, ha contado que “intentó renovar con el City”, pero que el club inglés “no quiso”. También ha desvelado que “Tottenham, Arsenal y Chelsea estaban interesados” en su hijo.