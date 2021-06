Onana pide ante el TAS la absolución de la sanción por dopaje

Onana declaró ayer ante el TAS y pidió su absolución por dopaje. El portero holandés está suspendido desde inicios de febrero por un positivo por Furosimida, fruto de tomar un medicamento por equivocación, según siempre ha declarado el ex del Barça. La UEFA, por su parte, pidió que se mantengan los 12 meses de sanción.

Onana volvió a alegar que ingirió un medicamento de su mujer por error, ya que las pastillas estaban en la caja donde guarda sus medicamentos. Subrayan desde la defensa del jugador que un informe encargado por la propia UEFA a científicos reputados determina que la Fuorisimida no mejora el rendimiento. Sí pude enmascarar otras substancias dopantes, pero según este informe científico, la cantidad tomada (40 miligramos) tampoco ayuda a esconder otras substancias.

La UEFA le acusó de negligente por no haber tenido su caja de medicamentos en un lugar más seguro. No se presentó a la vista la agencia mundial antidopaje, por lo que la pena no puede ser incrementada. En la vista estuvo el CEO del Ajax, Edwin Van Der Sar, que declaró que Onana es un chico sano y con una trayectoria impecable. También declaró el médico del conjunto holandés. En unas semanas tendremos la resolución.