El ECDC confirma la covid como una enfermedad que afecta más a inmigrantes y pobres

En algunas comunidades dentro de la Unión Europea, el ECDC recuerda que los inmigrantes han sufrido tasas de contagio del doble que la población local. No todos los inmigrantes lo sufren igual, y los datos de este centro lo atribuyen a la diferencia de estatus que cada comunidad migrante tiene en la sociedad de acogida. Por ejemplo en Dinamarca hubo períodos en que los emigrantes de origen no occidental tuvieron el doble de casos que la población danesa.

No existen datos homogéneos para toda la Unión Europea. De hecho una de las advertencias del informe es que, precisamente por la dificultad de compilar esta información, probablemente la incidencia de la enfermedad entre determinados grupos sociales esté infravalorada. En España pone el caso de Alcorcón (Madrid), donde en la primera fase de la pandemia la incidencia entre la población de origen no español era dos puntos superior.

Siguiendo con nuestro país, el informe explica que las comunidades más afectadas son, por este orden, la subsahariana, la caribeña y la latina. Y asume la correlación con que estas comunidades viven en peores barrios.

De hecho, frente a explicaciones de carácter genético o cultural, el ECDC llega a una conclusión muy clara: los inmigrantes sufren más la covid porque están más expuestos en sus trabajos, viven en peores casas y tienen peor acceso a los sistemas de información, prevención y atención médica.

Por ejemplo en varios países europeos el número de inmigrantes entre su personal sanitario es especialmente alto (Reino Unido, Francia, Irlanda). Pero tienden a tener trabajos presenciales, de cara al público. Y “necesitan seguir trabajando o arriesgarse a perder su puesto, especialmente inmigrantes en puestos de peonadas”.

El sesgo se mantiene no sólo en la enfermedad, sino en la salud: el acceso a la vacuna es más complicado, porque tienen peor información -barreras idiomáticas-, porque no tienen sanidad o porque las estrategias nacionales de vacunación no les han incluido.

El informe pide a los gobiernos europeos que diseñen programas específicos que tengan en cuenta esta realidad. Sobretodo de cara a lo más importante ahora, que es la vacunación. Por ejemplo cita problemas de desconfianza hacia este tratamiento en algunos grupos sociales y, cree que las autoridades sanitarias deben trabajar con esas comunidades para disipar cualquier sospecha, pero también para asegurar que tienen acceso justo a las vacunas.