"Ha llegado la hora de contarlo": así es el nuevo proyecto de Rocío Carrasco tras su exitoso documental

Hace apenas unas horas, Mediaset daba por concluido el documental Rocío: contar la verdad para seguir viva con una entrevista a Rocío Carrasco en el plató de Telecinco. Una entrevista, realizada por la presentadora Carlota Corredera, en la que se le ha dado voz tanto las mujeres que han participado cada semana en los diferentes debates sobre el documental como a aquellas personas que no se creyeron su historia en el pasado. Desde Lidia Lozano hasta Kiko Hernández, quienes han aprovechado el momento para pedirle perdón nuevamente a la hija de Rocío Jurado.

Durante este programa especial, Carlota Corredera recomendaba a la audiencia que se quedara hasta la una de la madrugada para ver un vídeo que ni tan siquiera Rocío Carrasco había visto: "Ha llegado la hora de proyectar algo que recordemos que ni la misma Rocío ha visto todavía. José Antonio, papel y lápiz que te va a arder la mano". Un vídeo que, llegado el momento, se convertía en la confirmación del nuevo proyecto de la hija de Rocío Jurado tras su exitoso documental.

"Pensaron que callaría para siempre": Rocío Carrasco tendrá un nuevo documental

Después de hablar sobre su relación con Antonio David Flores, sus hijos y sus batallas en los juzgados durante estos últimos 20 años, Rocío Carrasco explicará las razones por las que no se habla con gran parte de la familia. Tras dar paso al vídeo, la realización del programa nos muestra a Rocío Carrasco en una playa de Chipiona, la localidad que le vio crecer y a la que ha vuelto después de muchos años sin poder hacerlo: "Pensaron que callaría para siempre".

A continuación, el vídeo muestra las críticas de varios familiares a la hija de Rocío Jurado, quienes le achacan que nunca haya hablado con la familia o que ahora se quiera ganar a la gente con sus lágrimas. Después de todos estos años de silencio, y tras tener que soportar todo tipo de ataques por parte de su familia, Rocío Carrasco ha explicado que volverá a hablar con las cámaras de Mediaset para dar a conocer nuevamente su punto de vista: "Pensaron que su desprecio quedaría impune y piensan mal".

"Como cualquier madre, cuando hablan malamente de mi hija me destruyo, me quiero morir"

Un vídeo de presentación en el que participa la propia Rocío Jurado, quien reconocía durante una entrevista celebrada hace ya varios años que le dolía en el alma cada vez que hablaban mal sobre su hija Rocío: "Como cualquier madre, cuando hablan malamente de mi hija me destruyo, me quiero morir". Por esa misma razón, Rocío Carrasco está de vuelta con un nuevo documental en el que hablará sobre la relación que tanto ella como su madre han tenido durante estas últimas décadas con parte de su familia: "Avaricia, envidia, secretos, traición, venganza e hipocresía".

Un vídeo que termina con la propia Rocío Carrasco reconociendo que ha vuelto a Chipiona después de tantos años para contar la verdad: "Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tengo que volver y ya lo he hecho". Según ha dado a conocer la colaboradora de televisión, el nuevo documental se llamará En el nombre de Rocío. Llegará en otoño a televisión y se hablarán sobre las razones por las que Rocío Carrasco no tiene relación con parte de su familia. Desde José Antonio y Gloria hasta Rosa, sus hermanos Gloria y José Fernando o Ortega Cano: "Ha llegado la hora".