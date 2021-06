"Es tan bonita que la llenan de luces para que no se vea": el 'zasca' de la alcaldesa de A Coruña a Vigo

La historia llega a su fin. Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de enero, Jorge Ponce comparaba la provincia de Ciudad Real con el fondo verde sobre el que estaba llevando a cabo su sección. "Esto es todo verde. Verde por aquí, verde por allá. Esto es Ciudad Real". Todo ello porque, bajo su punto de vista, no pasaba nada relevante en la provincia manchega a lo largo del año: "¿Se está mal? No. ¿Se está bien? Tampoco. Se está. En Ciudad Real se está. El verbo to be".

A partir de entonces, concretamente después de que algunos habitantes de la región no encajaron bien su broma, Jorge Ponce se comprometía en La Resistencia a meterse con cada una de las provincias españolas a lo largo de la temporada: "De vez en cuando me meto con algún lugar y a la gente le duele. Entonces he pensado que ya está bien de meterme con un lugar. Ahora voy a faltar a todos. Tengo aquí el mapa de España y, de aquí a que acabe la temporada, voy a empezar a meterme con cada provincia".

Jorge Ponce, el único "parvo" al que no le gusta A Coruña

Después de insultar a cada una de ellas, Jorge Ponce se comprometió a visitar aquella provincia que saliera elegida de un sorteo e instalar una valla publicitaria con su cara con el mensaje "Este es el único tonto al que no le gusta esta provincia". Tras un riguroso sorteo, el azar hizo que saliera la provincia de A Coruña, a quien había acusado de ser una región fea: "Te pasas tres días en A Coruña y entiendes un poco la que lio Franco, que con tal de salir de allí montó una Guerra Civil".

Varios meses más tarde, Jorge Ponce ha visitado la ciudad de A Coruña. Allí ha sido recibido por la propia alcaldesa de la ciudad, quien no ha querido perder la oportunidad de conocer en persona al único "parvo" al que no le gusta A Coruña. Una vez allí, y a pesar de que venía en son de paz, Jorge Ponce ha acabado faltándole el respeto nuevamente a la provincia gallega: "¿Cómo te sientes siendo la alcaldesa de una ciudad que es muy bonita como A Coruña, pero que no tan bonita como Santiago o Vigo?

"Vigo es tan bonita, tan bonita, que la tienes que llenar de luces para que no se vea"

Tras esta pregunta, la alcaldesa de A Coruña ha respondido con un ataque a la ciudad de Vigo. Una ciudad que ha sido noticia durante estos últimos años, entre otras cosas, por su gran presupuesto para la instalación de las luces de Navidad.

Grazas por todo Inés!!! O meu corazón é coruñés ♥️ https://t.co/zRTZYZ7xDA — Jorge Ponce (@jponcerivero) June 4, 2021

Después de que le preguntaran por la belleza de la ciudad de Vigo, Inés Rey ha contestado con una respuesta que se llevaba la ovación del público de La Resistencia: "Vigo es tan bonita, tan bonita, que la tienes que llenar de luces para que no se vea".