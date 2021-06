Lío en la Fórmula 1: Rusia pide a Mazepin que se una al servicio militar

Nikita Mazepin se encuentra 'entre la espada y la pared' con su país. El piloto de la Fórmula 1 ha sido llamado por parte de su país natal, Rusia, para realizar el servicio militar. Este es obligatorio entre aquellos chicos que tienen entre 18 y 27 años, por lo que Mazepin, que se encuentra entre esa franja de edad, tendría que hacerlo. Igual que él, se encuentran varios deportistas señalados de el país ruso. El padre del piloto ha señalado directamente al país, afirmando que "el estado no se preocupa de cuidar a sus atletas. Tan solo hace algo la universidad de Moscú".

La situación actual es que el piloto podría perderse algunas carreras en el caso hipotético de no conseguir una excepción que ha de ser emitida por El Kremlin. Dmitry Mazepin, padre de Nikita ha justificado a su hijo argumentando su compromiso con la Fórmula 1 y es que debido a entrenamientos, carreras, etc. tiene cubiertos prácticamente todos los días y no puede dejar a un lado la profesión que realiza. Señaló que le habían pedido que tuviera que ir al campo de entrenamiento y dejar las carreras en un segundo plano.

Mazepin, preocupado, no sabe con exactitud cuál va a ser su futuro más próximo. Igual que él, se encuentran otros deportistas que aun no han obtenido la excepción de participar en el servicio militar. Nikita, que actualmente tiene 22 años, ha retrasado su incorporación debido a que estaba en la universidad. Ya la ha terminado y busca refugiarse en su trabajo para no tener que hacer el servicio. Es una incógnita conocer cuál será su futuro más cercano, pero de momento su país ya ha reclamado sus servicios.