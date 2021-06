La fantástica historia de Tico, el loro que arrasa en redes cantando clásicos del rock

Tico es un loro amazónico que, a sus 18 años, se ha convertido en una auténtica sensación en Internet. Todo ello por su habilidad para cantar algunas de las canciones más populares del rock clásico. Y es que, tal y como demuestra en los vídeos que cuelga su amigo Frank Maglio en su cuenta de YouTube, tan solo tienes que tocarle los primeros acordes de una canción de AC/DC o los Beatles para que arranque a cantar algunos de los temas más famosos de la historia de la música.

El periplo de Tico en YouTube comienza en marzo de 2020, cuando Maglio comparte su primer vídeo junto al pequeño animal en la famosa plataforma. En pleno inicio de la pandemia de COVID-19, cuando la empresa para la que trabaja Frank le pide que trabaje desde casa de forma indefinida como consecuencia de su diabetes, tal y como explica en declaraciones al medio local SNN News. Es entonces cuando humano y loro inician un dúo musical que está causando furor en Internet.

Una historia marcada por la COVID-19

Frank recuerda que una de estas tardes de pandemia, en las que no podíamos salir a la calle salvo para causas de extrema necesidad, estaba tocando la guitarra hasta que, de pronto, el pequeño loro se le unió a los coros. A pesar de que llevan cerca de dos décadas juntos, Tico nunca había respondido de esta manera a los acordes de su dueño. Esto le llevó a Frank y a su esposa Gina a grabar un vídeo que compartieron con amigos y familiares, quienes no daban crédito a lo que estaba pasando. Sin embargo, el hombre explica que este tipo de loros se caracterizan por ser incluso capaces de cantar ópera.

A raíz de esta primera canción, Frank comenzó enseñarle otras canciones que, con el paso del tiempo, han quedado para el repertorio. Desde que sorprendiera cantando el mítico Stairway to Heaven de Led Zeppelin, el pequeño animal no ha parado de cantar. Entre sus actuaciones más famosas podemos encontrar la publicada hace unos meses en su cuenta de YouTube, en la que podemos ver a Tico cantando el Here comes the sun de los Beatles.

Desde AC/DC o los Beatles hasta Led Zepellin o Green Day

A pesar de que también se anima con ritmos como el reggae e incluso con alguna que otra balada, Tico tiene auténtica alma de roquero. Por esa misma razón, y cada vez que Frank toca la guitarra, este calienta la voz antes de ponerse a cantar para gritar, silbar o incluso decir palabras como Baby.

Esto les ha llevado a crear uno de los dúos más carismáticos que podemos ver a día de hoy en las redes sociales. Actualmente, Frank y Tico cuentan con 143.000 suscriptores en su canal de YouTube y sigue creciendo gracias al apoyo de toda una comunidad que disfruta con sus canciones.