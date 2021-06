"Está muy en forma y le gusta mucho": el futbolista al que podría llamar Luis Enrique si no llega Busquets

La Barra Libre de SER Deportivos ha analizado en el programa presentado por Francisco José Delgado la actualidad deportiva, después de que la selección española de fútbol esté en alerta por el positivo por coronavirus del capitán Sergio Busquets.

Antonio Romero ha lamentado la decisión de Luis Enrique de no convocar a todos los jugadores que podía: “Somos los únicos que no ocupamos las 26 plazas. Cuando estás en una situación excepcional las medidas tienen que ser excepcionales”.

Sin embargo, el narrador del Real Madrid ha intentado mandar un mensaje de calma. “Parece evidente que nuestra participación en la Eurocopa no está en peligro”, ha explicado.

De acuerdo con él está Miguel Martín Talavera que ha opinado que Luis Enrique “ha estado totalmente errado”. “Adama está tocado y con esto de Busquets te puedes quedar con 22”, ha añadido.

Antonio Romero ha continuado: “Hay dos futbolistas que se han quedado fuera de la lista en el centro del campo. Están de vacaciones Dani Parejo y Canales, que han sido los dos mejores centrocampistas españoles esta temporada”.

En esta línea, Antón Meana ha recordado que “los últimos tres torneos han tenido problemas previos que afectan al grupo”. “Hasta que no pasen los días no sabremos cómo les ha afectado. Es bastante grave deportivamente hablando no poder jugar mañana. Van a ser días bastante tensos en Las Rozas”, ha manifestado.

Jordi Martí se ha mostrado en contra del protocolo de la Eurocopa, comparándolo con el de LaLiga. “No lo entiendo”, ha protestado Martí, que ha explicado que según el protocolo de LaLiga, La Roja habría entrenado sin problema, ya que el resto de jugadores de la plantilla han dado negativo. Sin embargo, los de Luis Enrique están entrenando en solitario y no jugarán el partido amistoso que tenían programado para este martes.

"Están viendo quién ha sido contacto con Busquets. No juegan mañana porque no tienen tiempo para estar seguros de que los demás darán negativo", ha argumentado Antón Meana.

Además, ha informado: "Al margen de Zubimendi, de los de la sub-21 el que tiene más opciones de quedarse si hay cualquier tipo de lesiones es Bryan Gil, está muy en forma y le gusta mucho a Luis Enrique".