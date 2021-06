Los directivos imputados en el Barçagate alegan que contratar I3Ventures fue orden incuestionable de Bartomeu

"Es un hecho incontrovertido porque todos han dicho que fue el presidente quien ordenó la contratación" de los servicios de I3Ventures, explicó Carles Monguilod, abogado del club en la instrucción que se sigue en el 13 de Barcelona en relación con un caso de supuesta corrupción y por el que se acusa a los investigados de administración desleal y corrupción en los negocios.

Tras la declaración de Oscar Grau (ex CEO del Barça) y de Román Gómez Ponti (ex jefe de los servicios jurídicos), Monguilod explicó que ambos adujeron ante la juez "que no tenían competencias ni para cuestionar ni para dudar de una orden del presidente".

El Barça está personado en la causa "para esclarecer si se ha perjudicado el patrimonio de la institución".

"Una investigación judicial larga"

Los abogados de las partes prevén una instrucción larga y entre otras cosas la policia deberá determinar si se trocearon contratos para esquivar los controles internos del club.

También atendió a los periodistas Felipe Izquierdo, abogado de "Cor Blaugrana" que ejerce la acusación.

Dijo que los investigados explicaron a la juez que el coste de la auditoría encargada por el club a Price Waterhouse costó más de 600.000 euros.

Contratación el 1 de Octubre

Izquierdo explicó que tanto Grau como Ponti revelaron ante la juez que la "la necesidad de contratar" los servicios de I3Ventures se produjo tras el 1 de Octubre "ya que a partir de esa fecha Bartomeu empezó a recibir amenazas incluso de muerte en las redes sociales".