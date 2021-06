López Obrador retiene la mayoría en el Congreso y amplía su poder territorial

Tras el cierre de las urnas y a pesar de la falta de resultados oficiales, la coalición opositora formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se han proclamado vencedores de las elecciones, algo que también ha hecho el gubernamental Movimiento Regeneración Nacional (Morena) del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Así, el PAN y el PRI han dicho ser los ganadores de la contienda en al menos seis gobernaciones, algo que también ha declarado Morena, según informaciones del diario 'El Universal'. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha declarado su la victoria en Nuevo León.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha afirmado así que se ha podido poner un "alto" a Morena y a la "destrucción del país". Así, Marko Cortés ha indicado que con los sondeos a pie de urna, se ha obtenido un "buen resultado en las elecciones". "La coalición va a gobernar a mucha más población y va a tener más diputados federales y locales", ha aseverado.

En este sentido, ha declarado que Acción Nacional y sus aliados suponen la "gran alternativa" y que se han hecho con un resultado histórico en Ciudad de México, donde va ganando Benito Juárez, así como en Coayoacán, con Miguel Hidalgo, y en Cuauhtémoc Cuajimalpa con Álvaro Obregón.

"Acción Nacional está ganando con un amplísimo margen en el estado de Querétaro, y también puedo informarles que la coalición Va por México tiene cerradas contiendas arriba en los estados de San Luis Potosí, Michoacán, Campeche, Zacatecas y Colima", ha afirmado.

Por otra parte, el líder de Morena, Mario Delgado, ha indicado que el partido se ha hecho con los estados de Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche. En un mensaje ante los medios de comunicación, ha sostenido que dichas entidades ya se han "vestido de Morena" con una ventaja "irreversible".

"Estamos muy contentos porque el pueblo de México decidió seguir haciendo historia. Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche se visten de Morena. Son encuestas de salida donde se tiene una amplia ventaja para darlos ya como resultados que se irán conformando por la autoridad electoral a su debido tiempo, pero por el margen que tenemos son irreversibles", ha destacado.

Delgado ha manifestado además que Ciudad de México sigue siendo "territorio Morena" y ha declarado la victoria en al menos 14 alcaldías. "Tenemos 14 alcaldías ganadas, y los resultados no nos favorecen en Benito Juárez y Cuajimalpa", ha puntualizado.

Respecto a las diputaciones a nivel federal ha insistido en que "mantendrán la mayoría". No obstante, ha denunciado incidentes, como la apertura tardía de las urnas, la compra de votos y algunos casos de violencia electoral, algo que se estaría investigando.

Sin mayoría en la cámara

El PRI, sin embargo, ha insistido en que Morena ya no contará con la mayoría den la Cámara de Diputados. El líder de la formación Alejandro Moreno Cárdenas ha proclamado la victoria electoral de su partido en Campeche y Nuevo León, ha asegurado que ha sido un proceso muy ajustado en el que la alianza opositora se habría desmarcado en Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí y Colima.

Moreno ha matizado que, sin duda, el PRI "arroja un resultado muy positivo" dado el incremento de los apoyos registrados desde las últimas elecciones. "En el PRI y en la coalición Va por México estamos muy contentos porque tendremos resultados excelentes, buenos para nuestros partidos, buenos para México, (...) vamos a generar en el Congreso de la Unión también pesos y contrapesos que le van a ayudar al país", ha destacado.

Por otra parte, ha reconocido la labor del Instituto Nacional Electoral (INE): "todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a las consejeras, a los consejeros, pero sobre todo a los miles de ciudadanos que participaron en esta elección".

Ciro Murayama, consejero electoral, ha alertado en su cuenta de Twitter de la irresponsabilidad que supone declararse ganador sin que haya aún resultados oficiales del proceso.

Elecciones "limpias y libres"

Por su parte, López Obrador ha defendido este lunes que las elecciones se llevaron a cabo de forma "libre" y "limpia" y ha destacado que "no intervino el Estado como ocurrió durante siglos en México".

En su rueda de prensa diaria, el mandatario ha agradecido "a todo el pueblo de México" por la jornada del domingo, donde "se reafirmó el camino hacia la democracia". "Eso es fundamental, el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica", ha agregado, según ha recogido el diario 'Milenio'.

En este sentido, ha remarcado que las elecciones fueron "históricas" porque "fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos" y también ha asegurado que la "delincuencia de cuello blanco" no ha alterado "en lo fundamental los resultados de la elección" porque "no se pasaron de la raya".

"Hubieron desaseos, hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el estado, no fueron elecciones de estado, como las que se llevaron a cabo durante décadas y siglos en México", ha concluido.