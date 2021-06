El famoso virólogo alemán advierte de lo que les pasará a quienes no se vacunen: no habrá inmunidad de grupo.

Para el prestigioso virólogo alemán Christian Drosten aquellos que no se vacunen y que están escudando su decisión bajo el argumento de la inmunidad de grupo no solo están equivocados, sino que además corren un gran riesgo de infectarse, y ha explicado por qué.

Drosten es una de las voces más escuchadas desde que comenzó la pandemia de la COVID-19 no solo en Alemania, sino en toda Europa, ya que sus indicaciones y predicciones se han cumplido generalmente, desde las previsiones sobre las nuevas olas, hasta las eficacias de la vacuna o el fin de las mascarillas.

Por qué no existirá inmunidad de grupo

Este sábado el medio alemán Republik publicaba una entrevista en la que, quien tiene el papel que juega Fernando Simón en nuestro país, ha hablado de que muchas personas no han entendido en realidad la inmunidad de grupo, o no se ha explicado cómo funciona realmente. Para el virólogo, los ciudadanos han entendido que la 'inmunidad de rebaño' funciona de manera que si la mayoría de la población está vacunada o infectada, el tanto por ciento restante obtendrá esa inmunidad por defecto. Y no es así.

Este término que hemos utilizado desde el principio de la pandemia, en realidad está mal utilizado, porque Drosten apunta a que se refiere a los virus que tienen origen y efectos sobre los animales, y que se ha utilizado con otros virus como la peste bovina, pero que en cualquier caso, no tiene los mismos efectos sobre los humanos. Esto se debe a que no somos un grupo cerrado, como ha explicado, ya que el ser humano se mueve, viaja, se relaciona entre varios... y eso es algo que no ocurre con el mundo animal.

Quien no se vacune terminará infectándose

Como muchos expertos han avisado ya, este virus se volverá al final como un resfriado común, pero no llegará a desaparecer. Por ello, quienes no se hayan infectado ya, o se hayan vacunado, siguen expuestos al virus: “En unos años, el 100% de la población habrá sido vacunada o infectada. Incluso después de eso, el coronavirus seguirá infectando a las personas, pero estas ya no serán infecciones graves”

Por lo tanto, y si el virus puede seguir propagándose entre los humanos que no tengan esa inmunidad, la única solución es vacunarse o infectarse. Y ha advertido que quien se infecte puede sufrir las consecuencias más graves de la enfermedad. Además, ha hecho referencia al origen del coronavirus, apoyándose en la teoría de que provenga, como ha dicho la OMS, de una mala higiene o control de la industria animal en China.

Por ello, para el virólogo alemán es muy probable que efectivamente algún animal, como pudiera ser un perro, comiera un murciélago y contrajera el coronavirus, pudiendo infectarlos a los humanos con los que estuvo en contacto y desencadenando la gran pandemia mundial que asola el planeta desde finales de 2019.