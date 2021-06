"Estoy preparado para unirme a la NASA": cachondeo en redes con el truco viral para meter el USB a la primera

¿Por qué es tan complicado conectar un pen drive a la primera? Cada vez son más las compañías que trabajan tanto con memorias como con puertos USB-C en sus dispositivos. Desde Samsung o Huawei hasta otras como Apple, que prescindía hace ya varios años del conector Lightning tanto en sus nuevos iPad como MacBook para rendirse a este nuevo tipo de conexión. Un sistema conector, de 24 pines, que se distingue por su doble reversibilidad simétrica de rotación.

Sin embargo, y a pesar de que sea una opción cada vez más recurrente, todavía existen millones de productos que no están adaptados a esta nueva tecnología y que recurren a los USB de tipo A. Por lo tanto, el USB tradicional todavía sigue siendo una opción muy común en nuestro día a día. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué es tan difícil conectarlo a la primera? Según ha explicado el creador de esta tecnología, Ajay Bhatt, en varias ocasiones, por abaratar costes.

Un problema de diseño para abaratar costes

Cuando diseñó el conector USB decidió no hacerlo reversible porque eso implicaría usar el doble de cables para que funcionase igual en las dos direcciones, lo que aumentaría el coste de un dispositivo que tenía que convencer a las grandes tecnológicas el éxito de este invento. Dado que su invento resultaba tan barato, las compañías optaron por mantener este "fallo" de diseño a costa de abaratar costes hasta el punto que se llegó a democratizar.

A pesar que los USB de tipo C comienzan a ganar peso en el ámbito tecnológico, lo que nos permite conectar una memoria tanto por un lado como por el otro, todavía son muchas las compañías reacias a decantarse por este sistema. ¿Y qué hacemos entonces para conectar el USB a la primera? Hace apenas unas horas, un usuario de Twitter ofrecía una solución que se ha hecho viral a través de las redes sociales: "Estoy preparado para unirme a la NASA".

El truco para conectar el USB a la primera que triunfa en redes

En la imagen compartida a través de su cuenta de Twitter, el usuario Agente Smint ha demostrado lo fácil que puede ser conectar un USB de tipo A a la primera. Para ello, tan solo ha escrito la palabra P'Arriba en la parte superior del USB. De esta manera, y cada vez que quiere introducir el USB en el puerto, no tiene ningún problema para conectarlo a la primera. Pero, como han dicho en otros comentarios, podría suceder que el puerto estuviera de lado.

En este caso, el responsable de esta cuenta de Twitter también ha escrito la palabra P'Arriba en cada uno de los laterales para que no haya ningún fallo. Sin embargo, sí que hay quienes han aportado respuestas realmente interesantes. Entre ellas las de Bárbara, quien habla desde su experiencia personal: "Como truqui mupofesional te digo que en el cargador del móvil, en el lado que va p'arriba (enchufado al móvil) le pongo una gotita de superglú para notarlo al tacto y cargar el móvil a oscuras (de noche). Si no gano el Nobel de la Paz con este briconsejo altruista no sé ya". Por lo tanto, y mientras los puertos de USB tipo C se democratizan, todavía hay quienes recurren a todo tipo de trucos para poder conectar el USB de tipo A al primer intento.