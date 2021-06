Thorgan Hazard admite las críticas a su hermano: "No ha demostrado lo que es capaz de hacer"

La selección de Bélgica es uno de los combinados que aspira a ganar el título de la Eurocopa. En el caso de que esto pasase, consolidarían un buen juego que no ha terminado todavía de verse afianzado con un gran título a nivel de combinados nacionales. Lukaku, De Bruyne, Mertens, Thorgan y Eden Hazard, etc. son algunos de los nombres propios del equipo entrenado por el español Roberto Martínez. En el caso de los hermanos, ambos de un perfil bastante similar dentro del terreno de juego, se disputarán una plaza en un once titular más que apretado.

Thorgan compareció en la mañana del martes en rueda de prensa y, como era de esperar, fue preguntado acerca de su hermano. Quiso defenderlo de las lesiones que ha tenido a lo largo de estas últimas temporadas asegurando que "lo bueno de estar a la sombra de Eden es que no se hablaba mucho de mí cuando he estado lidiando con lesiones musculares". Además, también señaló a la prensa que le ha estado criticando por sus continuas recaídas desde que llegó al Real Madrid afirmando que "la prensa española no es la más fácil, lo hemos visto con otros jugadores".

Sin embargo, el pequeño de los Hazard también fue realista calificando de "normal" las críticas que ha recibido su hermano: "no ha demostrado lo que es capaz de hacer". Además, también quiso señalar que "en España saben qué jugador es, excepcional, y espero que lo demuestre el año que viene y deje las cosas claras", aseguró Thorgan. El futbolista del Borussia Dortmund ha acumulado un total de 93 minutos entre los choques frente a Grecia y Croacia. Su hermano Eden, por su parte, disputó tan solo nueve minutos en el partido frente a la selección croata. Sigue recuperándose de las molestias en el muslo y confía en llegar para el partido que disputará su selección frente a Rusia.