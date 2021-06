Europa quiere formar al consumidor como freno al 'tsunami' de falsificaciones

Uno de cada diez europeos reconocemos haber caído en adquirir productos falsificados. Según los datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), esta actividad mueve más de 120.000 millones de euros y afecta desde el mercado textil hasta el alimentario, pasando por el de medicamentos y productos sanitarios.

Como recuerda esta oficina en el informe presentado con motivo del Día Mundial contra la Falsificación, los productos falsos pueden ser peligrosos además de fraudulentos. La EUIPO se creó con la idea de proporcionar la información a los gobiernos e instituciones europeos a la hora de tomar decisiones que protejan a sus consumidores.

Pero las organizaciones criminales que actúan en este sector son ágiles adaptándose a la realidad. A veces mucho más que lo que gobiernos, cuerpos policiales y jueces pueden serlo. Por eso, como explica en entrevista a La SER Julio Laporta, director de comunicación de EUIPO, todo se queda corto "si no se trabaja la parte de los consumidores, si no conocen que hay riesgos que están ahí".

El crecimiento del comercio electrónico empujado por la pandemia ha aumentado los riesgos, pero también ha puesto de relieve que las empresas que se protegen frente al fraude generan más ingresos. Eso es notorio en el caso de las pymes, un sector hacia el que la Oficina Europea dirige buena parte de sus programas de financiación y colaboración.

El informe que presenta EUIPO hace hincapié en los "riesgos y daños" que la falsificación supone para la ciudadanía. ¿Cuales son los principales peligros en un momento en que hemos tenido que recurrir masivamente a nuevas cadenas de compra más vulnerables al fraude?

Los consumidores se enfrentan cada vez a más riesgos debido a los productos falsificados. Y estos productos falsificados afectan al consumidor en su seguridad, su salud, y afectan a la economía. Desde la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) realizamos esta labor de concienciación, para que los ciudadanos entiendan mejor los riesgos que asumen cuando adquieren productos falsificados, y cómo esos productos pueden llegar a hasta ellos. Siempre que hacemos este tipo de acciones, la gente se sorprende al descubrir que se falsifica todo tipo de productos, desde juguetes a ropa, pesticidas... ¡nadie está libre de encontrarse en su camino con un producto falsificado! Y estos productos pueden hacer daño, porque no cumplen la normativa legal, ni la normativa de ingredientes, ni los estándares de calidad. Una medicina falsificada o un juguete para tu niño, suponen un riesgo que podría ser evitado.

Ustedes hablan del papel del consumidor. Pero en cierto modo como ciudadanos esperamos que nuestras instituciones sean las que previamente hagan un trabajo que no nos deje a nosotros a merced de nuestro criterio para confiar en lo que compramos.

Tiene toda la razón, desde la EUIPO nosotros, que somos administración, somos conscientes de esta responsabilidad de los gobiernos. Hacemos estudios en los que identificamos cuales son los riesgos, cómo funciona la mecánica del crimen organizado en relación con la piratería. Proporcionamos a los responsables políticos y autoridades unos datos que necesitan. Y tenemos una academia en la que formamos a jueces, fiscales y policías, para ayudarles a que ellos entiendan mejor dónde están los riesgos y cuáles son los canales utilizados. Para que estén ojo avizor y puedan cumplir esa función de proteger. Pero todo esto se queda cojo si no trabajamos el lado del consumidor; el consumidor tiene que conocer que hay riesgos. Y una cadena de valor, porque no todo hay que ponerlo desde el punto de vista negativo. Las empresas que crean sus diseños, productos y marcas y luego los protegen, les va mejor. En el caso de las pymes es clave. Hemos visto que aquellas pymes que protegen sus marcas, sus patentes, sus diseños, generan un 68% más de beneficio por empleado. El que crea y protege enriquece a la sociedad.

En un país de pymes -como es España-, estamos hablando por tanto de muchísimo valor creado

Es descomunal. Ten en cuenta que el 99% de las empresas de la Unión son pymes. Tenemos un foco muy importante en ayudar a las pymes. Por una parte que entiendan la fuerza económica y potencial que tienen si crean y protegen. Pagan mejor a sus empleados, así que si eres emprendedor ponte las pilas, porque es el camino. Hemos lanzado en cooperación con la Comisión Europea en las oficinas de marcas de toda la Unión un fondo de ayuda a Pymes. Son 20 millones de euros de ayudas que les damos para financiar parte de las tasas que tienen que pagar cuando crean una marca. Les damos hasta un 50%. Tenemos una clara vocación de ayuda a las pymes porque son el motor de la Unión Europea. Y si vamos de la mano, esto nos ayudará en la recuperación económica.

La EUIPO reconoce que es muy difícil en ocasiones seguir el ritmo del mercado de falsificaciones desde el lado de las autoridades

Claro, ellos son muy rápidos y muy ágiles. El año pasado en marzo, la oficina ya identificó la primera comercialización de mascarillas falsas, de equipamiento médico. Y hablamos de marzo, nada más empezar toda la tormenta que se nos venía encima. Son muy ágiles. ¿Por qué? Porque no tienen que cumplir ningún tipo de normativa, no tienen que adaptarse a ningún requisito. Saco lo que tengo, lo vendo como otra cosa y adelante. El año pasado hicimos un estudio del mercado de medicinas falsas, que cada año mueve en Europa 4.00 millones de euros. Utilizan para la distribución correo y servicios de mensajería. Y es más complicado de detectar, porque hablamos de miles y miles de paquetes. es muy complejo parar ese 'tusnami'. Y es por lo que el foco es en concienciar, concienciar al ciudadano, que cuando va a comparar vaya con cuidado, utilice sitios de confianza, utilice métodos de pago fiables, que las webs tenga el http-s y sea seguro, que vea si los comentarios de usuarios son creíbles. Normalmente, si el precio te parece demasiado bueno para ser verdad, a lo mejor es que no es verdad.

Todos asociación la falsificación con ropa, con juguetes, pero no con medicamentos. Y sin embargo ustedes calculan que sólo en ese sector se mueven cada año 4.000 millones de euros ¿Es una realidad potenciada con la pandemia o hemos tomado conciencia de algo que ya estaba ahí?

Queremos pensar que es una realidad a la que ahora se le está poniendo el foco. Que es un problema que existía, pero que no se veía. Hacemos estudios que son como cada vez que abres una caja y dices "dios, ¿qué está sucediendo?". Lo más sorprendente es que efectivamente se falsifican productos farmacéuticos, imagina lo que te estás metiendo en el cuerpo. Y el riesgo tan grave para tu salud. Se falsifica todo tipo de cosas, desde leche para bebés a armas... tenemos que ir con mucho cuidado. Y cómo evitarlas? Lo primero es ser conscientes de que ahí están. Y por otra parte acudir a lugares de confianza, comprar en sitios seguros, por lo que nos cuentan, lo que ves, tu experiencia, que sepas que es un lugar donde se adquieren productos legales. A nivel de productos farmacéuticos la Unión Europea ha tomado medidas contra los medicamentos falsos, con una directiva que prevé crear un logotipo común para todos los sitios en que adquirir productos farmacéuticos. Y por otro lado la EMA está manteniendo una lista de registros nacionales de farmacias on-line, porque tampoco puedes prohibir a las farmacias que estén on line.

Usted se refería antes a la dificultad de actuar cuando el mercado de productos falsos o fraudulentos se mueve desde la otra punta del mundo usando el servicio de correo ¿Qué papel juegan las plataformas de comercio electrónico?¿Hasta qué punto contribuyen a hacer inviable el control de este mercado?

Han añadido complejidad, sobretodo en 2020, en que el 70% de los ciudadanos de la Unión compramos on-line. Y eso es una ventaja del comercio, es una oportunidad para las empresas. No se pueden poner puertas al campo, lo importante es darle transparencia y ayudar al consumidor y las empresas. Tenemos iniciativas para trabajar con algunos grandes portales de comercio a nivel mundial, en esta línea. Porque ellos también se han dado cuenta de que sus consumidores se lo piden, "quiero saber cuando accedo a su portal que todo es legal, es original. Ellos se están moviendo en esa misma dirección y como vamos en la misma línea, podemos trabajar todos juntos. Tenemos grupos de trabajo e intercambiamos información. En la EUIPO hemos creado la mayor base de datos del mundo, hemos ido agregando los registros de marcas de cada país. Actualmente tenemos de 72 países y más de 90 millones de marcas. Esto ofrece al emprendedor y a estos portales saber si algo está protegido o no. Cuando les llega un nuevo proveedor y dicen "no tengo claro si usted es el titular de esa marca" y de esta manera puede verlo. Trabajando en conjunto no paramos la dinámica del mercado, sino que le ayudamos.