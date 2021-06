La Corte Internacional confirma la sentencia a cadena perpetua para el llamado 'carnicero de los Balcanes'

La presidenta de la Corte Internacional ha desestimado las alegaciones presentadas en la apelación de la sentencia de hace cuatro años contra el general Ratko Mladic, conocido como 'carnicero de los Balcanes'. De este modo, el tribunal ratifica la pena de cadena perpetua ante un Mladic que se mostrado irónico, escéptico y que se ha dedicado a negar con la cabeza mientras escuchaba la decisión.

El apodado 'carnicero de los Balcanes', Ratko Mladic, apeló la condena a cadena perpetua a la que fue sentenciado por el Tribunal para los crímenes de la Antigua Yugoslavia hace cuatro años por haber cometido las peores atrocidades desde la Segunda Guerra Mundial.

La decisión este martes del Alto Tribunal de la ONU es el último recurso de apelación que le quedaba al comandante serbio bosnio Ratko Mladic, que en el 2017 fue condenado a cadena perpetua por las peores atrocidades cometidas desde la Segunda Guerra Mundial.

Mladic, apodado el carnicero de Bosnia, era el comandante del ejército durante la guerra de Bosnia en los años 90. Al terminar el conflicto, estuvo en búsqueda y captura 16 años y cuando fue capturado, el primer día de la vista judicial, cuando se iban desgranando sus crímenes, él desafiante, se quitó los auriculares por donde escuchaba la traducción de lo que decía el fiscal y dijo: “no, no y no. De ninguna manera voy a seguir escuchando”.

Sus crímenes probados en el Alto Tribunal de la ONU incluyen persecución, exterminio, asesinato y deportaciones en el enclave de Srebrenica en el 95, donde murieron unos 8.000 musulmanes bosnios, niños y hombres. Las imágenes del equipo de televisión que le acompañaba cuando entró en Srebrenica muestran cómo se dirige a un grupo de hombres acorralados y famélicos a quienes les dice que quien quiera irse puede hacerlo: "Quien quiera abandonar el territorio, puede hacerlo, pueden marcharse". Y minutos después, sus soldados disparan contra varios de ellos.

Sus crímenes también se extrapolan a localidades como Sarajevo, donde aniquiló a población civil y tomó rehenes entre el personal de la ONU en Sarajevo en el sitio a la ciudad que duró 44 meses. A todo ello hay que sumar los crímenes de genocidio en pueblos y municipios de Bosnia Herzegovina en el año 92.

Mladic dijo que se limitó a proteger a los serbios y que no cometió ningún crimen. "No he cometido ningún crimen. Me he limitado a proteger a mi gente, al pueblo serbio de Bosnia". El presidente del Tribunal que lo juzgó, el juez Alphons Orie dijo que las circunstancias de esos hechos fueron brutales.

Durante la vista en el tribunal de la Haya, Mladic se permitió amenazar a una de los testigos, una mujer que había perdido a su marido y a su hijo a manos de sus tropas: ”Tras prestar declaración, le miré y me hizo un gesto como de rebanarme el cuello con un cuchillo. Los asistentes al juicio le abuchearon”

Según el Tribunal, el exgeneral compartía el objetivo de exterminar de Bosnia a los musulmanes y consintió la matanza de Srebrenica. Hoy debe ratificar lo que ya sentenció.