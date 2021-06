La polémica por la opinión de Ramón Espinar sobre la vacunación de la selección

La opinión de Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, sobre la vacunación de la selección de fútbol de cara a disputar la Eurocopa se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de Twitter. "Escándalo progre porque van a vacunar a los jugadores que van a la Eurocopa o a los atletas de los JJOO. Pues nada, que hagan un referéndum, a ver qué votamos: que no se celebren los eventos o se celebren sin España o lo que se va a hacer. Hay una izquierda que quiere perder".

Espinar justificó que se vacunara la selección por motivos de representación: "Quien no entiende la importancia del entretenimiento y el deporte, lo bien que ha venido poder distraerse durante la pandemia, no entiende este país. No se trata de "privilegiar a los deportistas", sino de permitir que se celebren eventos que nos hacen la vida un poco mejor"

Tras las críticas recibidas ha continuado con su argumentación: "22 futbolistas vacunándose no alteran ningún calendario. Es un privilegio para ellos q permite celebrar un evento que hace felices a millones (aunque alguno no lo entienda). No pasa nada porque sea así y me niego a que la izquierda verdadera me quite el carnet por esta opinión".

Espinar hizo referencia también al periodista Antonio Maestre: "Dice tenerme 'calado', en realidad confunde ser de izquierdas con un tipo de postureo con mucho premio en las terrazas de Lavapiés pero que casi nadie más entiende. La Eurocopa va a hacer feliz a mucha gente que está 'en primera línea".

El periodista ha explicado que él va con Portugal, no con España y que, por tanto, no le representa. Comentario que también ha provocado la reacción de Ramón Espinar: "Esta es la cosa. Yo seré con @AntonioMaestre mucho menos faltón que él, pero el problema de la izquierda Twitter es que convierten sus filias y fobias en bronca política. No te gusta la selección? Estupendo, a mi sí me gusta. Y a la mayoría. No se gana España odiándola".

Estos dos últimos comentarios se han producido tras la entrevista en la SER al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que ha dicho que la vacunación de la selección de fútbol es una excepción justificada.

Uribes cree que el país entiende que los jugadores tienen que ir con las máximas garantías: " No tiene que ver con saltarse nada. Es la excepción a la norma general. La ministra me dijo que lo pasara por escrito para llevarlo a la comisión de Salud Pública que se reúne esta tarde".

El ministro ha aclarado que la petición para la vacunación es anterior al positivo de Busquets: "La solicitud formal es del viernes y es anterior al positivo de Busquets que es el 7 de junio. Lo hicimos con la intención de vacunar esta semana y ahora tienen que decidir qué vacuna poner".

Uribes ha defendido que se ha actuado con la coherencia y con los criterios adecuados; y ha recordado que el equipo de los Juegos de Pekín 2000 ya ha sido imnunizado.