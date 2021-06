Una actriz de 'Juego de tronos' cuenta cómo los desnudos de la serie han afectado a sus siguientes trabajos.

La serie de Juego de tronos causó mucho furor, aunque también muchas críticas, por sus exlícitas escenas de sexo y desnudos, lo que acabó haciendo que, progresivamente, fueran perdiéndose en cada temporada. Pero nunca llegaron a desaparecer. De hecho, una de las actrices de las últimas temporadas, Nathalie Emmanuel, protagonizó una de ellas en la última temporada, cuando se acostaba con el personaje que interpretaba Jacob Anderson, Gusano Gris.

Y aunque solo fuera una escena, la actriz ha confesado recientemente en los podcast de Make it Reign con Josh Smith que ese desnudo le ha costado muy caro a su carrera, pues ahora supone un requisito imprescindible para que la contraten.

Ahora solo le ofrecen papeles con desnudos

La actriz británica interpretaba a Missandei, una esclava liberada que se convierte en la mano derecha de Danerys y en su traductora. El que se supone que debería haber sido el papel de su vida y que más puertas le estuviera abriendo le ha acabado poniendo ciertas trabas, ya que los directores piensan que se siente cómoda interpretando este tipo de escenas.

"Hay gente que me ha desafiado proponiéndome personajes así, y les he dicho que está bien si el papel requería que me desnudase, pero que no estaba cómoda con ese nivel de exhibición", ha explicado, y esto le ha llevado ya en varias ocasiones a tener que rechazar papeles al ver que no se llegaba a ningún acuerdo.

Emmanuel ha asegurado que cuando rodó Juego de tronos acordó grabar determinadas escenas de este estilo, pero esto ha llevado a que, quienes están liderando los proyectos a los que se presenta, piensen "que estaría dispuesta a cualquier cosa porque lo hice en esa serie”.

Un episodio machista durante el rodaje

Además, el año pasado relataba en otra entrevista que durante el propio rodaje de la súper producción de HBO vivió un incómodo momento machista en el que la propia Emilia Clarke tuvo que salir en su defensa. “En mi primera temporada mi vestuario dejaba bastantes cosas a la vista y hubo un incidente con un extra que hizo un comentario al respecto en el set” explicó.

La actriz de 32 años será parte del elenco de la séptima entrega de Fast and Furious y de uno de los nuevos proyectos que tiene en marcha Netflix, El ejército de los muertos.