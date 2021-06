¿Han perdonado ya los escenarios españoles a Plácido Domingo?

"Para mí será una gran emoción cantarle a mi gente", decía recientemente en un comunicado Plácido Domingo, que vuelve a actuar en España este miércoles en una gala benéfica, organizada por la Fundación Excelentia, a favor de Cruz Roja Responde, una iniciativa dedicada a los más desfavorecidos por la pandemia.

Su retorno se visibilizará en el Auditorio Nacional, acompañado de Lucero Tena, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó, Pablo Sainz Villegas y de Ainhoa Arteta, una de sus grandes valedoras cuando saltó el escándalo. La soprano le acompañará también en una segunda actuación, el 18 de agosto, en el Festival Starlite de Marbella. La última actuación de Domingo en España fue en diciembre de 2019, en el Palau de les Arts de Valencia, al frente de la ópera Nabucco.

El sindicato CGT-Cruz Roja ha criticado en su cuenta de Twitter la participación del tenor en la gala, señalando que "Cruz Roja da la espalda a las mujeres víctimas de acoso sexual y promueve la complicidad con un sistema que perpetúa y legitima la violencia contra las mujeres". El sindicato denuncia "la falta de sensibilidad con las víctimas, la falta de perspectiva de género y la incoherencia de la empresa aceptando fondos de presuntos agresores sexuales".

Cuenta de Twitter de CGT-Cruz Roja / Cadena SER

Tras el concierto, Plácido Domingo será distinguido el jueves, en un acto en el Teatro Real, como Embajador Honorario de la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, que preside Ignacio Buqueras y en cuyo consejo asesor figura Federico Mayor Zaragoza.

¿Suponen estas dos actuaciones el prólogo de una vuelta de Plácido Domingo a los auditorios, festivales y teatros de ópera españoles? El pasado 20 de mayo, en la presentación de su nueva temporada, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, dejó la puerta abierta a su regreso: "No hay ninguna duda de que nos encantaría que volviera a cantar aquí, pero eso es un futurible que no toca en esta temporada, en la que Plácido Domingo no va a cantar", afirmó.

El tenor regresa a los escenarios españoles tras año y medio de ausencia a raíz de las acusaciones de abuso de poder y acoso sexual por parte de una veintena de mujeres, publicadas por 'Associated Press' en agosto de 2019. En febrero de 2020, el Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA) y la Ópera de Los Ángeles -cuya dirección abandonó a causa del escándalo-, concluyeron que Plácido Domingo había tenido "un comportamiento inapropiado" y que las acusaciones eran "creíbles". Tras ello, el artista emitió un comunicado en el que asumía su responsabilidad, decía "respetar que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar" y en el que lamentaba "el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones”, afirmó.

Tras esas palabras, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem), dependiente del ministerio de Cultura, cancelaba todas sus actuaciones en el Teatro de la Zarzuela y Domingo anulaba sus actuaciones en el Teatro Real, horas antes de que dicho teatro anunciara oficialmente la cancelación de su participación en La Traviata. El mismo día, el Palau de Les Arts de Valencia decidía eliminar el nombre del tenor de su Centro de Perfeccionamiento, así como "desistir de su mecenazgo y de relaciones contractuales futuras" con el artista.