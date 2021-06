Un cámara revienta la carrera de 100 metros y acaba poniendo en pie a medio mundo

Hao Xiaogyang ha demostrado tener madera de atleta. A pesar de que no forma parte del equipo de atletismo de la universidad de Datong (China), en la que lleva estudiando desde hace ya varios años, el joven ha demostrado que podría presentarse a las pruebas físicas del equipo y convertirse en uno de los atletas más destacados de su generación. Todo ello gracias a una proeza que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas gracias a las redes sociales

Hace apenas unos días, los responsables del evento que tenía lugar en la universidad le encargaban a Xiaogyang la tarea de filmar la carrera de 100 metros que se iba a celebrar en la pista de atletismo del campus. Dado que no cuentan con los recursos de las competiciones oficiales a nivel audiovisual, quienes disponen de todo tipo de cámaras capaces de seguir el ritmo a los atletas más rápidos del planeta, los responsables del evento le pidieron que se pusiera por delante de los atletas y corriera todo lo que pudiera para grabar la carrera.

El cámara venció al resto de atletas con un lastre de cuatro kilos adicionales

Pese a que no es un atleta profesional, y que no llevaba la ropa indicada para un evento de estas características, el estudiante se colocó un par de metros por delante del resto de competidores con su equipo de cuatro kilos de peso. Además de la cámara, Xiaogyang llevaba encima un estabilizador para que la imagen no se distorsionara a medida que iba corriendo. Un set que supuso un lastre de cuatro kilos adicionales que, sin embargo, no notó a la hora de echar a correr.

Tras comenzar la prueba, el protagonista de la historia comenzó a correr a un ritmo similar al resto de competidores. Por esa misma razón, y a medida que iba avanzando la prueba, el resto de participantes eran incapaces de darle caza. De hecho, Xiaogyang llegó incluso a 'ganar' la carrera, algo que ha sido muy celebrado tanto en redes sociales como en plataformas como YouTube. Y es que, desde que su historia se hiciera viral, muchas han sido las personas que han visto en este estudiante a un nuevo héroe.

Las redes se rinden ante el nuevo héroe de Internet

Mientras que algunos han destacado el hecho de que el cámara haya podido ganar la carrera con la cámara y el estabilizador en la mano, hay quienes van más allá y aseguran que también tiene los pantalones llenos de objetos. Desde las llaves de casa hasta teléfono móvil. Esto ha llevado a que varias personas hayan destacado la sorprendente habilidad de Xiaogyang y que le hayan propuesto que se presente a las pruebas para participar en un equipo de atletismo.

Ojito con el cámara que corre más rápido que los atletas que están compitiendo, enorme! 🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🎉 pic.twitter.com/0q2iuc2t4u — Raul Gomez (@RaulGomez82) June 8, 2021

También hay quienes han pedido que le den una buena medalla. Y es que, a pesar de que no disponía de la vestimenta adecuada para la prueba, el estudiante chino ha demostrado ser capaz de imponerse al resto de competidores en una prueba que pasará a la historia de Internet.