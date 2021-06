"¿Qué explicación le damos?": el insólito animal que ha aparecido en una pista de aterrizaje de Palma

No, los peces no vuelan. A pesar de que hay algunos, como los exocétidos, que por sus características parece que han sido diseñados para echar el vuelo, todavía no se ha descubierto ningún tipo de pez que haya sido capaz de abandonar el agua para conquistar el cielo. No obstante, esto no ha impedido que un ejemplar haya acabado en una pista de aterrizaje para convertirse el primero de su especie en lograr dicho hito.

Hace apenas unas horas, la cuenta oficial de Controladores Aéreos ha compartido una imagen a través de las redes sociales que ha llevado a varias personas a repasar nuevamente los libros de conocimiento del medio para descubrir si existe un pez volador como tal. Y es que, por muy inverosímil que parezca, ha aparecido un pez en medio de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Palma: "La foto no es bonita, la verdad".

Esta es la razón por la que ha aparecido el pez en la pista de aterrizaje

En esta imagen se puede ver a un pez del tamaño de un teléfono móvil. ¿Y cómo se explica que haya llegado hasta ahí? No, el mar no está lo suficientemente cerca como para saltar del mismo hasta alcanzar la pista. Tampoco ha sido cosa de alguien que se haya dejado la bolsa de la compra ni de una persona que haya intentado gastar una broma. El responsable de que ese pez haya acabado en la pista de aterrizaje ha sido un ave.

La foto no es bonita, la verdad. Este 🐟 se encontró ayer en #Palma en la revisión de pista posterior a un impacto de un avión con un ave... 🧐 A ver, detectives. ¿Qué explicación le damos a este hecho? 😉 pic.twitter.com/iiiBfeSQpc — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) June 8, 2021

Según ha explicado la propia cuenta de controladores aéreos, todo se debe al impacto de un avión con un ave que llevaba al pez en su interior. Tras revisar la pista posterior después de que los responsables del vuelo notificaran el golpe, los operarios descubrieron el pez en medio de la pista. Después de golpear al ave, el pez salió disparado del mismo hasta acabar en la pista de aterrizaje desde la que despegó el avión minutos atrás.

Pues todo indica que el pez iba cruzando la pista, despistado y hablando por el móvil. No vio venir al avión. — Carlos Llabrés (@Kacodrilo) June 8, 2021

Cachondeo en redes con la aparición del pez en la pista de aterrizaje

Después de preguntar entre sus seguidores y seguidoras qué había podido pasar para que el pez acabara en la pista aterrizaje, algunos han tirado de humor para explicar el suceso. Según Carlos Llabrés, el animal iba despistado hablando con el teléfono móvil hasta que fue atropellado por el avión: "Pues todo indica que el pez iba cruzando la pista, despistado y hablando por el móvil. No vio venir al avión".

Mientras tanto, hay quienes dicen que no se mojan hasta que llegue el juez y levante el cadáver. En definitiva, un sinfín de bromas para explicar un suceso atípico en las pistas de vuelo: "El servicio de Glovo no estaba disponible y el ave tuvo q salir a buscar el papeo y claro, entre el despiste q iba hablando con los colegas por el móvil, a ver si al final iban a jorobar a los pilotos o pasaban del asunto pues se comió el avión".