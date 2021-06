"¿Qué tienes, cinco años?": una cámara abronca a un hombre por lo que hace detrás de su compañera periodista

"Hoy teníamos prisa y Georgina ha decidido dar una lección a los que nos molestan cuando grabamos en la calle". Esto es lo que se puede leer en un tuit de una operadora de cámara de los Informativos de Telecinco que ha protagonizado este miércoles un tenso encontronazo con un hombre que ha hecho un gesto a la cámara mientras la periodista se preparaba para grabar.

La periodista de Telecinco se encontraba en las puertas del Hospital del Mar de Barcelona. Con el centro hospitalario a sus espaldas, la reportera no podía ver qué ocurría a sus espaldas. Mientras se preparaba para locutar, un hombre ha cruzado y ha hecho un gesto a la cámara sin que ella se enterase. Ha sido entonces cuando su compañera, operadora de cámara, ha abroncado al hombre por molestar el trabajo de las dos profesionales.

"¿Qué tienes, cinco años?", le espeta la cámara al hombre tras pasar delante del sitio en el que estaban preparando su conexión. "Estamos trabajando", sigue. "No, tengo 54", le responde el hombre. "Pues parece que tenga tres", continúa la cámara.

El hombre intenta justificar su gesto explicando a la chica que "no se había dado cuenta de que era una cámara", pero la explicación no convence a la trabajadora de Telecinco. "¿Ah, no? ¿Y qué se pensaba que era?", le dice. "Estoy harta de la gente. ¿Qué tiene, tres años?", explica a su compañera. Sin embargo, termina insultando al hombre: "Payaso tú. Gilipollas", le dice.