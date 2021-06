Luis Enrique: "A día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar"

Luis Enrique y sus jugadores no tienen confirmación oficial de que vayan a ser vacunados. El seleccionador nacional ha insistido este jueves en su comparecencia en el día antes del inicio de la Eurocopa 2020 que esta cuestión está "en manos" del presidente de la Federación, Luis Rubiales, pero no hay "nada oficial" de que el equipo español sea vacunado "ni mañana ni pasado".

La Cadena SER ha podido saber que el plan es que el equipo español sea vacunado este viernes, según han informado fuentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Luis Enrique no ha querido entrar en el asunto alegando que es una cuestión que gestiona Rubiales y que ni él ni su equipo pueden manejar. En cualquier caso, ha recordado que le habría gustado que la Roja se vacunara en el momento en que él dio su primera lista de 24 jugadores. "No conseguimos vacunarnos antes. No nos quejamos. Hay negociaciones, pero todavía no es seguro [...] Lo acatamos", ha señalado.

La comparecencia del técnico

VÍDEO | Luis Enrique, sobre la situación en la concentración: "Si soy sincero, para mí esto es un juego de niños comparado con algunas cosas que he tenido que vivir" pic.twitter.com/HJ4ozOIOmQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 10, 2021

- "La UEFA permite cambiar jugadores hasta el último día en caso de COVID. Lo que espero y deseo es que no haya ningún caso más en ninguna selección".

- "Laporte ha entrado muy bien. Ya se conocía con algunos. La adaptación es muy fácil en este grupo. Todos a una. La convivencia es ejemplar incluso con estas adversidades"

- "Todos los integrantes del staff estamos intentando ayudar a los jugadores. No hay miedo, pero sí una incertidumbre que no es agradable porque alguien se puede quedar fuera del europeo".

- "Lo que me hace ser optimista es ver la intensidad de los entrenamientos. Como entrenador solo puedo tener confianza… Luego ya veremos"

- "Hay un plan B claro y conciso. Esperamos que no tengamos que llevarlo a cabo"

- Luis Enrique, sobre la vacunación: "Está en manos del presidente. Me habría gustado que se hiciera en el momento oportuno, después de dar la lista oficial. Lo acatamos. No hay nada oficial de que nos vacunen ni mañana ni pasado"

- "Estamos preparados para cualquier adversidad".

- Luis Enrique: "Creo que para entrenar en equipo tenemos que esperar uno o dos días más y que todos los test sean negativos".

- "Esto es un juego de niños comparado con otras situaciones que he tenido que vivir".

- "Sin ninguna duda, España sigue siendo favorita, aunque el primer favorito es el campeón. Estamos entre las seis o siete favoritos y aceptamos esa presión".

- "Les preguntamos a los jugadores y nos pidieron entrenar los penaltis. Sabemos que es imposible recrear la situación. Estábamos entrenando los penaltis cada día y volveremos a hacerlo".

- "No son las condiciones ideales pero no debe ser excusa".

- "Cada día hemos hecho tres sesiones. Intentamos hacerlo en las horas de más calor para adaptarnos a lo que nos vamos a encontrar en Sevilla".

- Luis Enrique: "A nivel personal, estar a la espera de los resultados de las PCR no es agradable. Los hacemos a primera hora para que el laboratorio pueda darnos los resultados antes de entrenar".

- "Pensad que cada jugador lo vive de una forma diferente: unos han pasado la COVID, otros no… De repente hay alguien que lo ha pasado dos veces. No tenemos un patrón. Eso sí, ellos están acostumbrados y saben cómo es la situación".

- "Lo que generan los jugadores entrenando es un espectáculo en cuanto a actitud, compromiso… Son muy receptivos… Hay un ambiente como muy pocas veces he podido ver".

- Luis Enrique: "No me acuerdo cuándo se produce eso que me comentas [conocer el contacto de Busquets con un positivo]. Busquets se encuentra muy bien".

- "El viernes no sabíamos nada de ningún caso [por Busquets]. Tenemos confianza máxima en los doctores. A pesar de reforzar los protocolos, el virus puede aparecer en cualquier momento".

- "No me he planteado llamar a Sergio Ramos porque sus circunstancias no han cambiado".

- Luis Enrique: "Es una cosa que barajamos [los efectos secundarios de la vacuna] Por eso quiero que se haga cuanto antes. Pero a día de hoy no tenemos confirmación de que se nos vaya a vacunar".

- "La vacunación es algo que lleva el presidente. Lleva varios meses y confiamos en él. Haremos lo mejor para la Selección".

- "Yo voy a esperar a Busquets. Le vamos a esperar todos. Hay tiempo. Estará en la lista, seguro".

- "No conseguimos vacunarnos antes. No nos quejamos. Hay negociaciones pero todavía no es seguro".

- "Después de ver cómo nos hemos adoptado a los problemas solo puedo pensar que nos esperan cosas positivas y que vamos a dar mucha guerra"

- "Necesitamos a todos los jugadores en su mejor estado físico o anímico. Esta incertidumbre genera desasosiego. Lo estamos intentando controlar"

- "Estamos entrenando con los dos planes: el de la lista oficial y el del plan B".

- "Cuando el virus entra en una burbuja se convierte en algo difícil de gestionar".

- "Desde el domingo empezamos a hacer un protocolo todavía más exigente. Es digna de elogio la actitud de los jugadores"

- "Todo cambia cuando aparece el primer positivo, que es algo que nos pilla por sorpresa".

- Luis Enrique: "En la concentración hemos cumplido con todos los protocolos establecidos".

- El técnico español comparece ante los medios minutos después de que hayamos conocido que Diego Llorente se reincorporará mañana a los entrenamientos de la selección.

- La comparecencia de Luis Enrique comenzará en unos instantes.



- La Federación acaba de comunicar que Diego Llorente ha dado negativo en los PCR realizados tras abandonar la competición.



- En la expedición española ha habido dos positivos por COVID-19, los de Sergio Busquets y Diego Llorente. Luis Enrique cuenta con un grupo de jugadores que trabajan en una 'burbuja paralela' para tener una alternativa en caso de que la situación se complique.



- "Nosotros estuvimos fuera con todas las normas correspondientes y al final no sabes cuándo lo pillas. Prácticamente nos hemos hecho PCRs todos los días y creo que lo hemos hecho fenomenal, pero aun controlándolo no sabes cuando te puede tocar", añadió Jordi Alba insistiendo en que no entiende que parezca que se culpe a los jugadores de esta situación.

- Jordi Alba habló anoche en los micrófonos de El Larguero de la vacunación del equipo español: "Dentro de esta situación desagradable, el grupo está bien, con muchas ganas de empezar la Eurocopa y muy ilusionado por hacer un buen papel".

- Antón Meana ha adelantado este jueves en la SER que la selección española de fútbol será vacunada finalmente mañana. Estaba previsto que la vacunación de la expedición de la Roja se efectuara hoy, pero fuentes de la Federación han explicado que no hay tiempo para hacerlo.

- El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, comparece este jueves ante los medios para explicar sus sensaciones en la víspera del inicio de la Eurocopa 2020. La competición arranca mañana, pero el primer partido de España, con Suecia como rival, se celebrará el próximo lunes.